Rune, en el equipo de Dinamarca para la eliminatoria de Copa Davis en Marbella

El 'top ten' mundial Holger Rune ha confirmado su presencia en el equipo danés que se medirá a España en la segunda y última ronda ... de los 'qualifiers' de la Copa Davis. La serie, en el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, se disputará en Puente Romano en tierra batida y dará paso a la Final a 8, en Bolonia (Italia) del 17 al 23 de noviembre, la fase que en los tres últimos años se celebró en Málaga capital, en el Martín Carpena.

Cumplido el plazo preceptivo que dicta la Federación Internacional de Tenis (ITF) para anunciar los equipos, Dinamarca, como España, acude con sus mejores galas. Su líder indiscutible es un Holger Rune, noveno del mundo, al que acompañarán el joven emergente Elmer Moeller (111º), teórico número dos del combinado que capitanea Frederik Nielsen, y August Holmgren (187º), que esta temporada protagonizó el mayor salto de su carrera llegando a tercera ronda (dieciseisavos) de Wimbledon procedente de la fase previa, con lo que en una sola competición mejoró los ingresos acumulados en toda su trayectoria. Completan el quinteto Christian Sigsgaard (507º) y el doblista Johaness Ingildsen (134º en esa disciplina).

Denmark’s team that will face Spain in Marbella! ⚔️ pic.twitter.com/AEoGVpf8TM — Davis Cup (@DavisCup) August 14, 2025

Rune conoce perfectamente Puente Romano, adonde siendo menor de edad ya fue incluido con una 'wild card' en el ATP Challenger AnyTech 365. Además, durante un tiempo de su adolescencia, residió en Málaga y se formó en el Club de Tenis de Pinares de San Antón.

Hay que recordar que el equipo español está formado por Carlos Alcaraz (2º), el malagueño Alejandro Davidovich (18º), Pedro Martínez (53º) y Marcel Granollers (9º en dobles). Se da el caso de que Rune derrotó a Alcaraz esta campaña en la final del ATP 500 de Barcelona, en tierra, en uno de los pocos tropiezos del murciano en 2025.

Las designaciones iniciales, a un mes vista de la eliminatoria, pueden cambiar y no hay que descartar bajas en los días previos ante el duro calendario, ya que la semana previa a la Copa Davis se resuelve el US Open. La pista Manolo Santana de Puente Romano tendrá gradas portátiles para llegar a 5.000 asientos, algo más que los 4.000 que se dispusieron en el último precedente, en 2022 ante Rumania.