Holger Rune, número uno danés, en el Masters 1.000 de Cincinnati esta semana. REUTERS

Rune, en el equipo de Dinamarca para la eliminatoria de Copa Davis en Marbella

El 'top ten' mundial liderará al equipo nórdico junto al joven Moeller y Holmgren en la serie que se disputará ante España en Puente Romano el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en tierra batida

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:17

El 'top ten' mundial Holger Rune ha confirmado su presencia en el equipo danés que se medirá a España en la segunda y última ronda ... de los 'qualifiers' de la Copa Davis. La serie, en el fin de semana del 13 y 14 de septiembre, se disputará en Puente Romano en tierra batida y dará paso a la Final a 8, en Bolonia (Italia) del 17 al 23 de noviembre, la fase que en los tres últimos años se celebró en Málaga capital, en el Martín Carpena.

