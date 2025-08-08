Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El cartel montado por la Real Federación Española de Tenis con la convocatoria anunciada este viernes del equipo español. RFET

Alcaraz y Davidovich se alistan contra Dinamarca en Marbella

Las dos mejores raquetas españolas se suman a Pedro Martínez, Granollers y un quinto jugador por determinar en la lista de David Ferrer para la serie en Puente Romano los días 13 y 14 de septiembre en tierra batida

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:20

Como es preceptivo por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con un plazo mínimo de un mes de antelación respecto al comienzo de ... la eliminatoria, el capitán español de Copa Davis, David Ferrer, anunció este viernes su equipo para la segunda ronda de los Qualifers, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. No hubo sorpresas y Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y el doblista Marcel Granollers son los cuatro elegidos, a falta de designar un quinto (Jaume Munar, Roberto Bautista o, quizás, el joven Landaluce).

