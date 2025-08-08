Alcaraz y Davidovich se alistan contra Dinamarca en Marbella

Como es preceptivo por parte de la Federación Internacional de Tenis (ITF), con un plazo mínimo de un mes de antelación respecto al comienzo de ... la eliminatoria, el capitán español de Copa Davis, David Ferrer, anunció este viernes su equipo para la segunda ronda de los Qualifers, el fin de semana del 13 y 14 de septiembre en el Club de Tenis Puente Romano de Marbella. No hubo sorpresas y Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y el doblista Marcel Granollers son los cuatro elegidos, a falta de designar un quinto (Jaume Munar, Roberto Bautista o, quizás, el joven Landaluce).

El campeón olímpico de dobles Marc López (que ya no entrena a Jasmine Paolini) se sumará al equipo técnico, cara a una eliminatoria que se celebrará el fin de semana posterior a la conclusión del US Open, lo que podría propiciar alguna baja en el elenco a última hora. Todo dependerá del desgaste que sufran tenistas como Alcaraz (siempre candidato a llegar a la final en Nueva York) y Davidovich y su disponibilidad cara a un cambio de superficie, ya que la eliminatoria será en tierra, con la necesidad de completar varios días de entrenamiento en ella, en un momento del calendario en el que ya no se compite en esa superficie.

Ampliar Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, tras su suelo en Montecarlo esta temporada. AFP

A ese respecto, Ferrer, en su comparecencia, pareció mostrarse muy convencido de que no habrá bajas en su lista. «Estoy muy contento por el compromiso que han adquirido los jugadores y por la ilusión que tiene el equipo de poder pasar la eliminatoria contra Dinamarca, que ya sabemos que va a ser un rival duro con Holger Rune (un 'top ten'), pero vamos a afrontarlo de la mejor manera«, manifestó.

Hay que recordar que la serie será al mejor de cinco partidos, de acuerdo con el formato tradicional, con dos duelos individuales el sábado 13, mientras que el domingo 14 comenzará la jornada con el choque de dobles, seguido si es necesario de dos nuevos partidos individuales, todos ellos al mejor de tres sets.

Ferrer se refirió ayer también al gran año de Davidovich, número dos del equipo e incluso preparado para ser el líder si en los días previos se descartara Alcaraz. «Está siendo muy regular, está en el Top-20 de la Race (el ranking del año)», destacó sobre el decimoctavo del mundo, el techo en su carrera.

Ampliar David Ferrer, Patricia del Pozo, Ángeles Muñoz y Miguel Díaz, en la presentación de la serie. JOSELE

España volverá a jugar una eliminatoria de Copa Davis sobre tierra después de tres años sin pisar su superficie favorita. Curiosamente también fue en Marbella, y ante Rumania. Asimismo, Ferrer previno de la dificultad de un rival que viende tumbar a Serbia y con un líder consagrado y dos talentos jóvenes que asaltan el 'top 100'.

«Su número dos, Elmer Moller, está ganando muchos partidos y es otro jugador que se desenvuelve muy bien en tierra, así que va a ser una eliminatoria complicada. Ya ganaron a Serbia que, en principio, era un rival difícil para batir y tenemos el máximo respeto», comentó Ferrer sobre el 111º mundial. A Rune y Moller hay que sumarles August Holmgren (187º), la revelación en el último Wimbledon, donde llegó a dieciseisavos de final desde la fase previa.

Las entradas para esta eliminatoria en Marbella, que será ofrecida en Teledeporte, están a la venta únicamente a través de la web de la RFET y de El Corte Inglés.