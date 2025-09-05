Homenaje en Marbella al primer equipo campeón de la Davis

La eliminatora 'qualifier' (previa a la Final a 8 de Bolonia de noviembre) de la Copa Davis que España disputará contra Dinamarca el fin de ... semana del 13 y 14 de septiembre en Puente Romando, en Marbella, ya caliente motores. La Real Federación Española de Tenis (RFET) ha confirmado que uno de los alicientes de la cita será la conmemoraración del 25º aniversario del primer título de España.

Asío, habrá un emocionante homenaje al equipo campeón del año 2000. Juan Carlos Ferrero (ahora entrenador del número uno mundial, Carlos Alcaraz), Álex Corretja, Albert Costa y Joan Balcells saltarán a la pista del Club de Tenis Puente Romano tras el segundo partido del sábado, acompañados por el cuarteto de capitanes, formado por Javier Duarte, Josep Perlas, Juan Bautista Avendaño y Jordi Vilaró, para rememorar un momento histórico para el tenis español.

El acto de homenaje contará con otras leyendas del tenis español como Manuel Orantes o José Luis Arilla, en representación de todas las generaciones anteriores del tenis español que hicieron posible la consecución de aquel éxito. El día previo al homenaje en pista, Ferrero, Corretja, Costa y Balcells, ofrecerán una rueda de prensa para valorar la importancia de aquel hito para el tenis español y recordar juntos las anécdotas de la final de Barcelona.

Los aficionados que se desplacen a la 'fanzone' que se habilitará en el Club de Tenis Puente Romano podrán visitar una exposición sobre el triunfo de España en aquella final del año 2000, y sobre los otros cinco entorchados conquistados en ediciones posteriores. También podrán hacerse fotografías con una réplica original de la primera Copa Davis ganada por el equipo español.

Programa

Asimismo, ya se ha definido el programa de la próxima semana. El martes está prevista la llegada del equipo español, liderado por Carlos Alcaraz (si se confirma su presencia), además del malagueño Alejandro Davidovich, Pedro Martínez y Marcel Granollers, a los que hay que añadir una selección más del capitán, David Ferrer, o dos (si no estuviera Alcaraz). Por parte danesa, el líder es Holger Rune (11º mundial).

El inicio de los entrenamientos en Puente Romano será el miércoles, con una rueda de prensa de los dos equipos; el jueves, a las 16.00, habrá un entrenamiento de puertas abiertas; el viernes, a las 12.00, el sorteo en el Ayuntamiento de Marbella. El sábado 13, a las 12.30 comienzan los partidos (dos duelos de individuales), y el domingo 14, a las 11.30, con el choque de dobles y, a continuación y si es necesario, uno o dos duelos más de 'singles'.