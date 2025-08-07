Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Un gesto de lamento de Alejandro Davidovich en su último partido, ante Rublev en Toronto. REUTERS

Alejandro Davidovich y su perfil crítico de la ATP

El malagueño se ha lamentado en dos ocasiones muy seguidas en las últimas fechas sobre el poco cuidado a la hora de programar horarios de partidos y la saturación de torneos en el calendario

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 7 de agosto 2025, 10:35

¿Se ha convertido Alejandro Davidovich en el ojo crítico de la ATP, en el látigo del organismo que gestiona el circuito profesional, al margen ... de torneos del Grand Slam? Cada vez más apartado de la competición el siempre controvertido Nick Kyrgios, y al margen del liderazgo de Novak Djokovic y su Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), las últimas quejas al estamento han venido por parte del malagueño, que no se ha cortado un pelo.

