Alejandro Davidovich y su perfil crítico de la ATP

¿Se ha convertido Alejandro Davidovich en el ojo crítico de la ATP, en el látigo del organismo que gestiona el circuito profesional, al margen ... de torneos del Grand Slam? Cada vez más apartado de la competición el siempre controvertido Nick Kyrgios, y al margen del liderazgo de Novak Djokovic y su Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA), las últimas quejas al estamento han venido por parte del malagueño, que no se ha cortado un pelo.

«Hoy quiero expresar mi decepción y enfado con la ATP. Una vez más queda claro que los jugadores no somos tenidos en cuenta», sostuvo antes de medirse a Jakub Mensik en Toronto, cuando le programaron el partido a las 11.00 horas locales, en la apertura del programa, y el resto de pistas arrancaban a las 12.30. Había jugado en dobles en la víspera, si bien sin acabar muy tarde.

«La ATP siempre promete soluciones pero nunca hace nada. Esta no es la primera vez que ocurre, y cuando estás dentro te das cuenta de que no es tan bonito como parece desde fuera», añadió también en su nota, que difundió en sus perfiles en redes sociales e hizo llegar a la ATP. El partido, que ganó en dos mangas, no tuvo cambio de horario y, además, no generó consenso por parte del resto de tenistas.

De hecho, el británico Dan Evans le respondió y le recordó que la mayoría de trabajadores en este mundo madrugan para incorporarse a su jornada. «Levántate y juega... Patético...», transmitió.

En su último partido Davidovich se retiró al inicio del tercer ser ante Andrey Rublev exhausto. Sin una lesión puntual, las piernas no le daban para más. «Todo bien. Pero este calendario… madre mía. Ahora unos dias 'off' para recargar baterías», escribió después en su perfil en X.

De nuevo crítico con la ATP, se ha sumado a los comentarios contra el nuevo plan en esta gira norteamericana. De hecho, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz no acudieron al Masters 1.000 de Toronto aduciendo lesiones, porque los 'top 30' no pueden asentarse de los nueve torneos de esta categoría (a excepción del de Montecarlo), salvo que hayan disputado 600 partidos en el circuito, acrediten 12 años de servicio y 30 años de edad.

Este año los Masters 1.000 de Toronto y Cincinnati, que arranca este jueves, se han encajado con calzador en el calendario al ampliarse a diez días y crecer sus cuadros. Eso es lo que cuestionaba Davidovich, que al retirarse ante Rublev llevaba nueve partidos en dos semanas (cinco en Washington y cuatro en Canadá), muchos de gran exigencia, como el que disputó ante De Miñaur por el título.

Ahora Davidovich, que defiende ya posisiones en el 'top 20', encara ya su penúltima cita de la gira, en Cincinnati, donde espera rival en segunda ronda (tiene un 'bye' como decimoséptimo favorito), que jugará ante el ganador del duelo entre el brasileño Joao Fonseca (49º) y el chino Yunchaokete Bu (76º), que se disputa a las 17.00 horas en España. Por su zona del cuadro aparecen Cobolli, Tiafoe y, una vez más, Fritz.