Carlos Alcaraz celebra su último triunfo en Tokio. efe

Alcaraz tiene a tiro el número uno del mundo a final de año

La retirada de Sinner en Shanghái deja al murciano muy cerca de acabar el año como el mejor del mundo por segunda vez en su carrera

Enric Gardiner

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:45

Comenta

Jannik Sinner acabó acalambrado su partido contra Tallon Griekspoor en Shanghái. Apenas pudo caminar apoyado en su raqueta y ayudado por el médico de la ... ATP hasta su silla, para retirarse y conceder el triunfo al holandés. Ese percance le ha costado 950 puntos al italiano, que defendía en la ciudad china el título del año pasado, dejando en manos de Carlos Alcaraz el número uno del mundo a final de año.

