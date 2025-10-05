Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sinne tuvo que marcharse a la silla usando la raqueta como si fuera un bastón. Afp
Masters 1.000 de Shanghai

Sinner se retira de Shanghái con calambres y deja una imagen dramática

Abandonó el partido ante Tallon Griekspoor tras aguantar dos juegos con molesitas que le obligaron a marcharse a la silla usando la raqueta como si fuera un bastón

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:56

Comenta

Dramática escena de Jannik Sinner en el Masters 1.000 de Shanghái. El tenista italiano tuvo que retirarse después de dos horas y media de ... partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor. El resultado del partido, en ese momento, era de 6-7 (3), 7-5, 3-2. Griekspoor, de 29 años y 31 del ranking mundial, logró así su primer triunfo frente a Sinner tras perder sus seis primeros duelos ante él.

