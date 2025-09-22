Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Alcaraz, durante un partido de la Laver Cup. Efe

Alcaraz conoce su camino en Tokio: debuta ante Báez

El murciano volverá a la competición oficial esta semana en el ATP 500 de Tokio donde debutará ante el argentino Báez

Enric Gardiner

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:13

Acabada la exhibición de la Laver Cup, donde Europa perdió el título frente al Resto del Mundo, Carlos Alcaraz vuelve esta semana a la ... competición oficial al disputar el ATP 500 de Tokio. Será el debut del español en Japón, después de optar en 2023 y 2024 por jugar en Pekín, donde el año pasado consiguió el título, y su primer partido será ante el argentino Sebastián Báez, al que ha vencido siempre. Alcaraz se impuso en las Next Gen Finals de 2021 y en el US Open 2022. En ambas ocasiones acabó alzando el título.

