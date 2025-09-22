Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El equipo del resto del mundo levanta el trofeo. Efe

Europa pierde la Laver Cup

El equipo de Alcaraz, que hizo los deberes contra Cerúndolo, pierde el torneo en el último partido en el que Fritz venció a Zverev

Enric Gardiner

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:06

El equipo del resto del mundo conquistó este lunes su tercera Laver Cup al imponerse a Europa por 15 a 9. El equipo europeo, capitaneado ... por Yannick Noah, estuvo cerca de forzar un dobles final de desempate, pero Alexander Zverev perdió su sexto encuentro consecutivo contra Taylor Fritz y los campeones fueron los hombres de Andre Agassi.

