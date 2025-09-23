Sucedió algún día

Érase un equipo de fútbol que nunca ganaba. Y que su gente, los componentes del equipo y los vecinos del lugar, siempre los acompañaban en ... sus correrías por los pueblos de al lado, entre los que se hallaba un par de equipos que ganaban siempre. Debió de ser que uno de esos encuentros lo venció el equipo que siempre perdía y, entonces, saltó la chispa en el pobre y aburrido equipo perdedor: también se puede ganar.

Pienso yo que algo así debió ocurrir en la prehistoria del fútbol (llámese como se llamara hace siglo y medio). Y desde allí, volando en el tiempo, me planto en el fútbol de hoy que, en los escarceos de la nueva temporada, ha librado la primera jornada de Champions. Y he aquí que nos encontraremos con un cuadro similar al de aquellos tiempos lejanos: Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic, equipos que podrían asumir los papeles de ganadores o perdedores en la repetida historieta del principio. Ahora toca dejar a un lado los recuerdos y es aconsejable situarse en la realidad de cada día. A través de los años se ha manifestado siempre esa histórica rivalidad entre blancos y azulgrana que, de un tiempo a esta parte (cuando Cristiano Ronaldo y Messi se les fueron) no sólo ambicionan la mejor plantilla, sino también el mejor jugador. Precisamente dos de estos 'mejores' traen de cabeza a sus respectivos entrenadores: Lamine Yamal aparece y desaparece de la formación por una lesión que no está clara para nadie, y Vinicius, criticado por su ostensible falta de rendimiento, que empezó a raíz de su fallido intento de ganar el Balón de Oro, que justamente anoche cumplió una nueva edición. Estos casos, más otros muchos que se vienen produciendo cuando apenas ha empezado la temporada, son indicativos de que nos espera una repleta de lesiones, lo que supone un cambio casi continuo de jugadores que han de saltar del banquillo.

Y atención a la nueva hornada de jugadores aspirantes a lo mejor porque, a lo peor, no están preparados para tanto trajín. Esperemos y deseemos que la temporada vaya por senderos más fáciles.