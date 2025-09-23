Sucedió algún día

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Manuel Castillo

Manuel Castillo

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

Érase un equipo de fútbol que nunca ganaba. Y que su gente, los componentes del equipo y los vecinos del lugar, siempre los acompañaban en ... sus correrías por los pueblos de al lado, entre los que se hallaba un par de equipos que ganaban siempre. Debió de ser que uno de esos encuentros lo venció el equipo que siempre perdía y, entonces, saltó la chispa en el pobre y aburrido equipo perdedor: también se puede ganar.

