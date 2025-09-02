Algo me dice que la temporada empieza más irregular que nunca. Ese es el cúmulo de problemas y necesidades de muchos clubes tanto en Primera ... como en Segunda División. Daba la sensación de que los equipos andaban atareados en recoger las indicaciones y los bártulos del último entrenamiento cuando alguien debió advertirles de que la primera jornada estaba llamando a las puertas. Enseguida los equipos salieron despavoridos en busca de la salida y la mayoría de ellos con sus equipos a medio formar. Todos, unos más que otros, pendientes del cierre oficial del mercado que se produciría con la tercera jornada en liza y que ha favorecido a unos y a otros los mantiene aún a falta de efectivos.

El más espectacular en ese sentido es, naturalmente, el Barcelona. Que para tener problemas, los tiene de todos los tamaños empezando por el fundamental de un campo donde jugar. Por si no fuera suficiente, y dado que ya jugará en alguna parte, tiene por resolver las limitaciones que exige el famoso 'FairPlay' a la hora de inscribir jugadores, pendiente también del traspaso que pueda aclararle la situación en la plantilla. Todos estos problemas son aparentemente insuperables en sólo unas horas, pero estoy convencido de que el club de Joan Laporta saldrá adelante una vez más en el último momento. Es un caso similar al que sufre el Betis, que resuelto el problema de su estadio, estuvo pendiente hasta el último instante del fichaje de Anthony, al que el Manchester United puso demasiadas trabas. Es el problema que viven más de la mitad de equipos que, aún habiendo fichado a jugadores para potenciar la plantilla, no ven la manera de inscribirlos. Todo se reduce a que el Barcelona y todos los que están en su caso puedan hacer efectivo el traspaso o salida de algún jugador que les solucione la papeleta. Ocurre tanto en el club catalán como en el andaluz, que han de resolver la situación de ambos jugadores para poder completar la plantilla.

Al fin de cuentas, mucho ruido y pocas nueces. Y el Málaga, que es lo que más importa, ganando.