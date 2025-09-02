Piastri, directo al título

Este Gran Premio de Holanda será el último de la nueva era de Zandvoort. Los organizadores no pueden afrontar los gastos que el Liberty Media ... exige a cualquiera que quiere organizar una carrera de Fórmula 1, y además tienen lista de espera, con lo que la desaparición esta certificada. El circuito se remodeló en 2020, pero mantiene la esencia de los trazados de la antigua usanza, estrecho y con apenas zonas de escapatorias, y eso hace que los errores se paguen caros, además de hacer muy importante la calificación, pues adelantar en carrera es muy difícil.

En los entrenos, después de dominar todos los libres Norris, Óscar Piastri hacía una vuelta fantástica y le robaba la 'pole position' a su compañero por dieciséis milésimas, y ahí empezó el calvario del inglés, pues en la salida de nuevo Verstappen, con una maniobra genial, le adelantaba y se colocaba segundo con un coche que realmente está para hacer sexto o séptimo como máximo. Norris le devolvía el adelantamiento, pero el dominio de Piastri era total, incluso con la salida del 'Safety Car' por los accidentes de Leclerc y Hamilton. El australiano nunca vio su posición de cabeza en riesgo y, como la suerte de los campeones existe, el McLaren de Norris rompía el motor a pocas vueltas del final, con lo que el australiano va lanzado a por su primer título mundial, sacándole treinta y cinco puntos al otro piloto de McLaren, los únicos que a día de hoy pueden luchar por la victoria final.

Con el abandono de Norris, Verstappen se aupaba al segundo puesto, y tercero era un sorprendente Isak Hadjar, un jovencísimo piloto francés de origen argelino que ha debutado este año y que corre en el equipo Racing Bulls, 'satélite de los energéticos', y del que se espera mucho por llegar y que con este resultado puede que incluso le suban al primer equipo, donde el japonés Tsunoda no logra acercarse a Verstappen. Pero visto lo visto puede ser un castigo más que un premio, por cómo van los Red Bull este año.

Ferrari sigue en caída libre. Hamilton se estrellaba por un error de conducción propio y Leclerc también se accidentaba tras un fallo de Kimi Antonelli, que se lo llevó por delante, pero hasta ese momento fueron invisibles, igual que los Mercedes, que, aunque cuando hace frío mejoran en Zandvoort, estuvieron en fuera de juego constantemente. Fernando Alonso sacó petróleo de una carrera donde sus estrategas no terminan de hilar fino, hizo su primera parada a destiempo y salió en medio de mucho tráfico. Sólo la paciencia y su constancia le llevaron a finalizar octavo, poco para lo que se merecía. Por su parte, Carlos Sainz tuvo otra carrera para olvidar. Era muy competitivo en los entrenos, pero tras el segundo 'Safety Car', intentó adelantar a Lawson en la primera curva por el exterior, pero el neozelandés le fue empujando hasta tocarse, dañando ambos sus coches, y tuvieron que entrar a 'boxes' para reparar de emergencia. Pero más, lo que debía quedar como máximo en un incidente de carrera terminó con una penalización al madrileño de diez segundos sin justificación, y es que los comisarios siguen sin aplicar las normas con consistencia. Su compañero terminó quinto y Carlos era más rápido que él.... Gran carrera de Oliver Bearman, otro de los 'rokies' que llevó su Haas desde el último lugar en la parrilla al sexto final, siendo el único equipo que arriesgó en la salida de la prueba poniendo neumáticos duros y haciendo la carrera a una sola parada. Hasta Monza.