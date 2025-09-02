Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Piastri, directo al título

Enrique Glückman

Martes, 2 de septiembre 2025, 02:00

Este Gran Premio de Holanda será el último de la nueva era de Zandvoort. Los organizadores no pueden afrontar los gastos que el Liberty Media ... exige a cualquiera que quiere organizar una carrera de Fórmula 1, y además tienen lista de espera, con lo que la desaparición esta certificada. El circuito se remodeló en 2020, pero mantiene la esencia de los trazados de la antigua usanza, estrecho y con apenas zonas de escapatorias, y eso hace que los errores se paguen caros, además de hacer muy importante la calificación, pues adelantar en carrera es muy difícil.

