Toni Bou no perdona y triunfa en la primera jornada en Benahavís

Benahavís vivió este sábado toda una fiesta del motor. Por primera vez en la historia, una de las pruebas del Mundial de Trial GP aterrizó ... en nuestra provincia, y se escogió este emblemático municipio para la disputa, además, del torneo inaugural del circuito, el Gran Premio de España. El público no defraudó y acudió en masa al evento para ver de cerca en acción a los mejores pilotos del mundo de esta disciplina, con el cielo dando tregua y con la competición regalando estampas emblemáticas como la del circuito de obstáculos que llenó de vida la localidad.

Una primera jornada del campeonato, que se extenderá hasta hoy, que no dejó indiferente a nadie y en la que hubo un protagonista claro. Apenas unos días después de lograr en Austria el decimonoveno título mundial 'indoor' de su carrera, el mejor piloto de trial de la historia, Toni Bou, embelesó al público con dos carreras prácticamente perfectas que le llevaron a coronarse en este primer podio de la campaña al aire libre.

TRIAL GP

El piloto catalán salió dispuesto a defender su corona y así lo ha hizo. Al cierre de la primera jornada, se proclamó vencedor don un total de 40 puntos, a razón de 20 por vuelta y obteniendo sólo 8 y 10 puntos de penalización por ronda, respectivamente. El equipo de Repsol Honda fue el gran triunfador de la jornada en la categoría reina de Trial GP, al copar su piloto italiano Gabriel Marcelli el segundo puesto del podio con 34 puntos. El bronce lo obtuvo el vasco Jaime Busto, con 30 puntos. «Estoy muy contento por cómo ha ido este primer día en Benahavís. Dos victorias en dos vueltas no es nada sencillo debido al nuevo reglamento, que te exige mucha presión para no cometer errores. Todo pasa muy rápido, así que mañana también tocará estar muy atento en todo momento. Me espero cambios en las zonas del domingo, ya que, si mañana no llueve, las zonas serán aún más sencillas para todos», valoró Bou.

Y es que, como dijo el catalán, fue un día de estrenos en Benahavís, porque en esta campaña del Mundial se han integrado nuevas normativas que hacen aún más exigente la competición. Entre ellas, que los pilotos deben superar las zonas (hay doce en el recorrido de Benahavís) en un periodo máximo de un minuto, o que las vueltas han pasado a ser citas de competición con puntuaciones individuales, lo que crea más igualdad cara a la clasificación general del Mundial.

Por su parte, en la máxima categoría femenina, la española Berta Abellán tuvo que conformarse con la plata tras la gran actuación de la italiana Andrea Rabino, con 37 puntos. En la categoría de Trial 2 el primer puesto fue para el británico Billy Green, igualando los 40 puntos de Bou; en Trial 3 venció el noruego Jonas Jorgensen, con 37 puntos, y en la segunda categoría femenina la vencedora de esta primera prueba fue la británica Matilda Arbon, con 35 puntos. Este domingo será la segunda y última jornada del campeonato, con un nuevo podio en juego y dos carreras, con salidas desde las 9.15 horas.