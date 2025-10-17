Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Brandao, en primer término, en una imagen de archivo.

Muere un piloto portugués a dos kilómetros de la meta en la última etapa del Rally de Marruecos

El fallecido, Jorge Brandao, se ha caído en el kilómetro 214 de la jornada

Juanma Mallo

Viernes, 17 de octubre 2025, 17:27

Luto en el Rally de Marruecos. El piloto portugués Jorge Brandao, de 46 años, ha fallecido tras sufrir un accidente a dos kilómetros de la ... meta en la última etapa de la prueba que se disputa en el país norteafricano. Al parecer, se ha caído de su motocicleta en el kilómetro 214 de la jornada, ha chocado contra una duna y, a pesar de los intentos de los médicos por reanimarle, ha muerto.

