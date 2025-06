Pole centenaria de Marc Márquez en Mugello

Jesús Gutiérrez Sábado, 21 de junio 2025, 16:05 Comenta Compartir

El sábado al sprint comenzó de manera inmejorable con una calificación donde los cuatro mejores tiempos rodaron por debajo del que hasta ahora era el récord absoluto del circuito de Mugello. Aunque la mañana arrancó con una sesión de entrenamientos libres donde parecía que las KTM podrían plantar cara a las Ducati en Mugello, especialmente en la figura de Maverick Viñales, que volvió a liderar la sesión, pero también con Acosta, que había finalizado entre los cinco primeros, junto a los Márquez y a un Fabio Quartararo al que una fea caída el primer día le mantenía con el hombro izquierdo entre algodones.

Antes de disputarse la lucha por la pole entre los pilotos más rápidos del fin de semana, quedaba la última oportunidad para estar en esa Q2, y en los quince minutos de repesca de la Q1 dos españoles lograron su billete para la sesión definitiva. Fermín Aldeguer, con la única Ducati que el viernes no había terminado entre los diez primeros, y Raúl Fernández con la Aprilia satélite, que le robó la posición al australiano Jack Miller por escasas 14 milésimas.

Quedaban fuera de la Q2 todas las Honda, comandadas por el francés Johann Zarco, 14º, y con un gris Joan Mir, 18º, pero también las KTM de Brad Binder y Enea Bastianini, 15º y 16º respectivamente, que contrastaban con las buenas sensaciones de sus compañeros de marca, Viñales y Acosta.

Los tres tenores

Ya desde los primeros instantes de Q2, las Ducati demostraron que no iban a tener rival a una vuelta. En su primer intento y a rueda de su hermano, Marc Márquez ya lograba rodar por debajo del récord del circuito que hasta ese momento mantenía Jorge Martín con su pole del año pasado, pero Bagnaia estaba cerca y Quartararo quería dar la sorpresa, aunque las Yamaha perdían mucho en el último sector, donde la larga recta de meta penalizaba la falta de potencia de la moto japonesa.

Quedaba todavía el segundo juego de neumático blando y se desató la guerra. El primero en rebajar el tiempo que tenía Marc fue el propio Quartararo, aunque le duró poco la alegría porque seguidamente llegó el arsenal Ducati para poner orden en la parrilla. Bagnaia hizo relamerse a los tifossi italianos, pero al poco llegó su compañero de equipo para aguarle la fiesta y detener el crono en 1'44.169, o lo que es lo mismo, 335 milésimas por debajo de la pole de Martín de 2024.

Para Marc Márquez esta pole, la sexta del año en nueves grandes premios disputados, la 72 de su carrera en la clase reina y la número 100 sumando las tres categorías mundialistas, era especial no solo por ser centenaria, también por lograrla en un circuito donde no gana desde 2014 y que históricamente se le ha atragantado: «100 poles suena bien y conseguirla en Mugello, un circuito que me cuesta y que no ha sido de los mejores, me suena mejor. Lo que más me alegra es que estoy cerca de Pecco y de Álex, que tienen un poco más en este circuito», confesaba el genio de Cervera.

La segunda plaza de Pecco Bagnaia no hace más que confirmar su paso adelante tras perderse en la adaptación a la nueva Ducati a principio de año y que Mugello es su circuito, y donde ha ganado las tres últimas carreras. El italiano saldrá desde su mejor posición del año en la parrilla con la intención de plantar cara a los hermanos Márquez. Y es que, cerrará la tercera fila el pequeño de la saga, el tapado de este campeonato, como siempre le gusta denominarse, pero que siempre está entre los mejores.

Tras el trío de Ducati, en la cuarta posición partirá Fabio Quartararo, ya a más de dos décimas del poleman del día. Y quinto un Maverick Viñales que tiene mejor ritmo que vuelta rápida y se perfila como el principal rival de las motos italianas, aunque antes de nada tendrá que defenderse de otra Ducati, la de Morbidelli que cierra la segunda fila.

En la tercera partirá otro piloto local y con Ducati, Di Giannantonio, por delante de los españoles Pedro Acosta y Álex Rins, que en los instantes finales molestó a Márquez cuando buscaba otro intento de vuelta rápida y, aunque se investigó la acción, se libró finalmente se ser sancionado. Y desde la cuarta fila, la Aprilia de Marco Bezzecchi, junto a los repescados de la Q1, Raúl Fernández y Fermín Aldeguer.