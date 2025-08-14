Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez durante el Gran Premio de Chequia. Efe
Gran Premio de Austria

MotoGP se reinicia en Austria

Regresa un campeonato que Marc Márquez ha teñido de rojo en su primera mitad de año y en uno escenarios donde todavía no sabe lo que es ganar, el circuito de Red Bull Ring

Jesús Gutiérrez

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:17

A pie de los Alpes austriacos, la localidad de Spielberg acoge el circuito de mayor altitud del campeonato, el Red Bull Ring, con 677 metros ... sobre el nivel del mar y dibujados sobre la ladera de una montaña, lo que hace que la diferencia entre el punto más elevado y el más bajo del circuito sea de 65 metros. También es el trazado con menos curvas del calendario, solo 10, lo no ha impedido que en su asfalto se hayan vivido duelos decididos en el último giro. Que se lo pregunten a Marc Márquez, que durante tres años consecutivos (entre 2017 y 2019) fue derrotado por Andrea Dovizioso, dos veces, y por Jorge Lorenzo. Y lo que tenían en común sus rivales entonces era que pilotaban la moto roja, la misma que ahora lleva el piloto de Cervera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  2. 2

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  3. 3 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  4. 4 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  5. 5 Una moto acuática siembra el pánico en Mijas al salir disparada hacia los bañistas de la orilla
  6. 6 Evacuada una mujer de 48 años en helicóptero al Hospital Regional tras una colisión entre dos turismos en Vélez-Málaga
  7. 7 Cinco profesionales sanitarios del Hospital Regional de Málaga dan positivo en tuberculosis
  8. 8 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  9. 9 Estabilizado el incendio forestal en La Cala de Mijas
  10. 10 Cinco ultras del Málaga, detenidos por la paliza que dejó a un joven inconsciente a las puertas del Club Hípico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur MotoGP se reinicia en Austria

MotoGP se reinicia en Austria