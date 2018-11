GP de Malasia Martín afrontará su primera bola de campeonato desde la pole Jorge Martín (d). / Afp El piloto madrileño logra el mejor tiempo en Moto3 lo que le permite afrontar su primer bola de campeonato desde la pole, eso sí, con Marco Bezzecchi segundo. Alex Márquez destroza el récord de Moto2 y en MotoGP su hermano Marc firma su séptima pole de 2018 aunque es sancionado con seis posiciones BORJA GONZÁLEZ Sepang / Malasia Sábado, 3 noviembre 2018, 14:09

Dos pilotos pueden ser campeones del mundo este domingo en Sepang, en una jornada en la que la previsión de fuertes lluvias ha forzado al adelanto de los horarios de las pruebas: en horario peninsular, Moto3 comenzará a las 3 de la mañana, con Jorge Martín con opciones de llevarse el título número 50 para el motociclismo español; Moto2 a las 4:20, con Pecco Bagnaia en una situación aún más favorable de cerrar el campeonato; y MotoGP a las 6 de la mañana.

La clase pequeña vivió el entrenamiento oficial más intenso de todos, con un mano a mano de última vuelta entre dos de los tres con posibilidades en el Mundial. Martín demostró una vez más que es el rey absoluto de la vuelta lanzada. Tirando de un grupo con otros tres pilotos fue capaz de terminar como el más rápido, por undécima vez en lo que va de año. «Ha sido una gran pole, y muy complicada, porque no hemos podido rodar mucho en seco y faltaba algo de puesta a punto», explicó el de San Sebastián de los Reyes (Madrid). «Lo bueno es que en cada tanda ha ido mejor. Cuando he hecho 2:12.1, estaba todavía tercero y ahí he tenido miedo de no hacer la pole, porque mejorando mi tiempo del año pasado no estaba en buena posición. He tenido que apretar más y en la última vuelta me ha ayudado un pelín el rebufo de Arenas en la recta, una o dos décimas, y esto me ha dado la pole». Una posición inmejorable para afrontar la batalla de Sepang, aunque tendrá que hacerlo con su rival, Marco Bezzecchi, justo al lado.

El italiano, que rodó detrás del 'grupo de Martín', finalizó a sólo 32 milésimas de segundo, lo que deja un duelo muy abierto, con el tercero en liza, Fabio Di Giannantonio, algo más retrasado, en el puesto trece. «Sería diferente si Marco saliese en segunda línea y se pudiese liar en las primeras curvas, pero así saldrá bien y con su motor seguramente él llegue primero a la primera curva. Habrá que intentar hacer una buena salida y, sobre todo, tirar y poder hacer mi ritmo». Una estrategia para la que considera que tendrá que tener cierta calma y evitar la posibilidad de que el pupilo de Valentino Rossi busque frenar al pelotón delantero para meter más rivales en la pelea, lo que le daría más opciones de recortarle puntos. «Es muy emocionante seguir la lucha por el título de Moto3 porque este año Martín y Bezzecchi han hecho algo especial a lo largo de la temporada», declaró por su parte Rossi, que reconoció lo sorprendente del año de 'su piloto'. «Sinceramente, esperaba más de Martín y menos de Marco, así que está siendo una sorpresa para nosotros. Merecen estar ahí porque siempre han sido los más fuertes, también en entrenamientos. Pero en Moto3 no están solos en pista, hay mucha confusión en las carreras, con pilotos que son muy agresivos. En esta pista el rebufo es importante pero no tanto como en Phillip Island. Creo que se podrá hacer un grupo de cinco o seis pilotos y podrán marcar la diferencia. Y que gane el mejor.

En Moto2 Alex Márquez voló y planteó una buena posibilidad de que por fin llegue la primera victoria española del curso, en un domingo en el que tanto Pecco Bagnaia como Miguel Oliveira tendrán más presión sobre sus hombros. Sobre todo el italiano, sexto en parrilla, que deberá evitar el ataque de un rival que sale séptimo y al que sólo le vale ir al ataque y esperar el fallo del líder de la general, que con subir al podio lograría el segundo título consecutivo en la clase intermedia para un italiano, el segundo para un piloto de la academia de Rossi.

Donde habrá poco en juego (más allá del subcampeonato y los títulos de constructores y equipos, muy decantados para Honda y su escudería oficial) será en MotoGP, que vivió un oficial con la pista mojada, después de que una fuerte tromba de agua retrasase su inicio. Y en esas condiciones Marc Márquez demostró una superioridad abismal sobre sus rivales. El campeón del mundo salió, marcó un tiempo imposible para los demás, y se cayó; e incluso con el incidente nadie pudo arrebatarle el mejor crono, con el francés Johann Zarco como el segundo mejor, aunque ya a más de medio segundo, en una primera línea completada por Rossi. Aunque posteriormente fue sancionado con seis posiciones por molestar a Andrea Iannone en una de sus vueltas, seis por ser considerado reincidente tras una acción similar en Austin que le costó tres puestos en la parrilla. Con esto será Zarco el que encabece la parrilla, uno de los posibles candidatos a la victoria, junto a Rossi (que pasa a ser segundo) y, sobre todo, Andrea Dovizioso, que finalmente partirá cuarto y que ha ganado en Sepang en los dos últimos años. Al nivel de Márquez y Dovizioso en cuanto a ritmo estuvo el ganador en Phillip Island, Maverick Viñales, aunque su mal entrenamiento oficial le hará salir undécimo, esto en un piloto que suele flojear en las salidas y en las primeras vueltas.