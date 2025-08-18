El domingo por la tarde el box de Ducati era un reflejo de lo que está siendo el año 2025 para la estructura de fábrica ... italiana. A la derecha, en el lado de Marc Márquez, corría el prosecco como la espuma y sonaba música de fiesta mientras el equipo al completo, con la plana mayor, celebraba un nuevo domingo de gloria en la que está siendo la mejor temporada en la historia de un piloto vestido de rojo oficial. A la izquierda, la puerta del garaje de Pecco Bagnaia estaba cerrada y no quedaba ni un alma en esa parte del box.

Esa luz y esa oscuridad, el yin y el yang de Ducati, son ahora mismo las dos caras de un equipo que este año estaba diseñado para ser el nuevo 'Dream Team' de la categoría. Dos multicampeones compartiendo box, con la mejor moto de la parrilla y que pelearían el título mano a mano como en su día hicieron, por ejemplo, Valentino Rossi y Jorge Lorenzo en Yamaha. Sin embargo, con más de la mitad de la temporada completada, apenas se han vivido un par de chispazos en pista entre Márquez y Bagnaia, mostrándose el español muy superior al italiano. Los números lo dicen todo. Nueve a uno en victorias de domingo para Marc; doce a cero en sprint y siete poles frente a una. Con 197 puntos de diferencia entre ambos en la general, o lo que es lo mismo, más de cinco grandes premios de ventaja cuando solo faltan nueve carreras por disputarse.

Lo cierto es que la de Márquez está siendo una de las mejores temporadas de su vida y eso es mucho decir de un piloto con su palmarés. Y con lo que queda, y al ritmo que va, podría ser la mejor. La superioridad demostrada por el español en 2025 es tal que ya se da por hecho que el título no se le puede escapar y se le pregunta abiertamente si se ve ganando todas las carreras que restan. «Ojalá, pero no va a pasar. Lo intentaré, pero llegará un día que alguien será más rápido que nosotros. Es ahí, cuando no se pueda ganar, donde ya estoy trabajando mentalmente de aceptarlo. De momento, intentaremos seguir con esta racha y con esta inercia positiva», señala.

Bagnaia alza la voz

Mientras que la versión más caníbal de Marc Márquez arrasa en el Mundial, a Pecco Bagnaia cada vez se le ven más las costuras. El italiano marcha tercero en la general, a 55 puntos de Álex Márquez. Sin duda, perder contra Marc podría entrar en los planes del italiano a principio de temporada, pero seguramente no que le batiera un piloto que compite con otra Ducati del año anterior y en el equipo privado Gresini Racing, sin el presupuesto, el equipo humano y los medios del oficialísimo equipo de fábrica. Y cada vez están más cerca pilotos como Marco Bezzecchi o Pedro Acosta, que podrían incluso sacarle del podio en la clasificación a final de año.

La clase de Bagnaia está fuera de toda duda. El italiano es tricampeón del mundo, con dos entorchados en la clase reina, además de dos subcampeonatos. Pero este año no acaba de encontrar las sensaciones con una moto de la que conoce hasta el último tornillo ya que es la única MotoGP que ha pilotado desde que debutase en la máxima cilindrada en 2019. «Lo he dicho mil veces: sé cuál es mi potencial, sé lo que he hecho hasta el final del año pasado; este año he olvidado cómo se hace, y estoy yendo así. Miro el tiempo de las carreras del año pasado y era o más rápido o igual de rápido del que ha ganado este año, así que hay alguna cosa que este año no está funcionando. Tengo que comenzar a recordar cómo se hace», explicaba el piloto turinés ante los medios de comunicación escritos el pasado domingo tras acabar octavo.

En esa misma comparecencia, Bagnaia ya daba por perdida la actual temporada, lanzando un dardo a su equipo: «Espero volver a divertirme, espero volver a luchar por ganar. Sé que no va a suceder, porque si desde el inicio del año no ha cambiado nada, no creo que vaya a cambiar ahora». Antes, en una viral entrevista en DAZN, había asegurado que se le estaba agotando la paciencia y pedía explicaciones a Ducati. Una queja pública que no acostumbra a hacer el siempre comedido italiano y que tampoco parece que sean muy justas viendo los resultados de su compañero de equipo con la misma moto.