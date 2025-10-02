Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Álex Márquez y Pecco Bagnaia. Afp
GP Indonesia

Indonesia reinicia un Mundial con nuevos alicientes

Con el título de MotoGP ya adjudicado, la emoción se traslada a la batalla por el subcampeonato entre Pecco Bagnaia y Álex Márquez, y los Mundiales de Moto2 y Moto3

Jesús Gutiérrez

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:10

Con la resaca de lo vivido hace apenas cuatro días en el circuito de Motegi, donde Marc Márquez se proclamó campeón del mundo por novena ... vez, séptima en la clase reina, la caravana de MotoGP ya está en la isla de Lombok, Indonesia, donde este fin de semana se disputa la decimoctava prueba, de las veintidós que consta la temporada más larga de la historia; y que tendrá su traca final en el mes de noviembre en Valencia, quién sabe si todavía con algún título en juego.

