Hito del malagueño Alejandro Medina, que debutará en el Mundial de Moto2 Alejandro Medina, en una foto de archivo. El piloto de Cártama viaja hoy a la Repúblia Checa para correr el domingo en el circuito de Brno con el SAG Racing Team ENRIQUE MIRANDA Málaga Miércoles, 1 agosto 2018, 00:19

Alejandro Medina hacía ayer por la tarde las maletas para uno de los viajes más importantes de su vida. Un vuelo que le llevará hasta el sueño que ha ido buscando desde que empezó en el mundo del motor hace 12 años. El piloto de Cártama se desplaza hoy hasta la República Checa, país en el que debutará en el Mundial de Moto 2, todo un hito en la historia del motociclismo malagueño.

Medina, que hasta ahora competía en el Campeonato de España de velocidad, da el salto así al Mundial de motociclismo; será en la décima cita del campeonato, que se disputará este fin de semana en el circuito checo de Brno. Medina competirá en la categoría media de la mano del SAG Racing Team, que se ha fijado en las cualidades del malagueño y que le dará la oportunidad de dar un paso más en su carrera.

Su salto al Mundial era algo que se estaba gestando desde hace ya algún tiempo, pero que hasta ahora no se había producido. «Le llamaron la semana pasada, se lo dijeron el domingo, pero no nos lo acabábamos de creer hasta que ayer ya nos mandaron los billetes para volar», explicaba a este periódico José Antonio Medina, padre del piloto y un apoyo fundamental para el deportista. Alejandro reconocía ayer a este periódico que estaba más nervioso por la organización del viaje en sí que por el propio cirtuito. Hay que tener en cuenta que para el piloto malagueño todo será nuevo en esta expereincia. Además de la categoría, para él será nuevo el equipo y también la moto en la que competirá, una Kalex. «Tendré que adaptarme lo más rápido posible. Sólo me queda aprovechar al máximo los entrenamientos y hacerle muchas vueltas al cirtuito», aseguró Medina, que por supuesto nunca ha estado en el circuito de Brno.

Los entrenamientos comenzaran el viernes (dos tandas de 45 minutos), la clasificación de parrilla sera el sábado (por la mañana hay otra sesión de entrenamiento) y la carrera el domingo a las 12.20 horas del mediodía. «Estoy muy ilusionado y voy con muchas ganas, a ver si hay suerte y salen las cosas bien», aseguraba el piloto. Esta oportunidad le llega al cartameño en un buen momento, ya que su temporada hasta ahora ha sido bastante positiva, con podio en todas las carreras que ha participado. Ahora tiene la oportunidad de convencer al SAG Racing Team y tener continuidad en otras pruenas del Mundial. El SAG tiene como pilotos a Isacc Viñales -primo de Maverick Viñales-y al francés Jules Danilo. El primero de ellos va en el puesto 21º de la clasificación y el francés aún no ha puntuado. Si Medina lo hace bien este fin de semana y sigue contando para el Mundial de Moto 2 tendrá que ver cómo compatibilizar estas pruebas con el Campeonato de España o si tiene que renunciar al mismo.