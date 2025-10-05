Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GP de Indonesia

Diogo Moreira gana en Moto2 y Manu González resiste

El piloto español da por buena la segunda posición en clave campeonato, mientras que el brasileño se resiste a dar por perdida la batalla

Jesús Gutiérrez

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:17

Con mundiales de Moto3 y MotoGP ya resueltos, el de la categoría intermedia es el único en juego y el que podría decidirse ya en ... suelo europeo, ya que las dos últimas citas en el calendario se disputan en la península ibérica, Portugal y Valencia. Antes, todavía habrás dos carreras al otro lado del mundo, Australia y Malasia, donde es muy difícil que Manu González sentencie el título. El piloto madrileño mantiene 29 puntos de ventaja sobre su único rival ya, Diogo Moreira, después de la victoria del brasileño en Indonesia, amortiguada por la segunda posición de su rival. Quedan todavía cien puntos por disputarse, lo que quiere decir que se podría repetir el resultado de este domingo y el español sería campeón. El que ha perdido casi todas sus opciones es Arón Canet, tercero, a 56 puntos del líder.

