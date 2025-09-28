Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez celebra la conquista del título de MotoGP.

Ver 14 fotos
Marc Márquez celebra la conquista del título de MotoGP. Franck Robichon (Efe)
GP de Japón

Marc Márquez reconquista el trono de MotoGP en Japón

Al piloto español le valió con ser segundo por detrás de su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, para volver a proclamarse campeón del mundo por novena vez, siete de ellas en la clase reina

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:16

Este 28 de septiembre ya forma parte de la historia del motociclismo en particular y del deporte en general. El día en que Marc Márquez ... volvió a ganar el título más importante sobre dos ruedas. Tras cinco años de sequía, por culpa de un carrusel de lesiones que estuvo a punto de retirarle, el de Cervera sumó su noveno cetro mundial y el séptimo de la clase reina. El más importante de todos y que celebró con un lema en su camiseta: «Más que un número».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  6. 6 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  7. 7 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  8. 8

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  9. 9 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»
  10. 10

    Un arquitecto malagueño firma una tesis pionera sobre cómo diseñar la vivienda y la ciudad para ayudar a los enfermos de alzhéimer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marc Márquez reconquista el trono de MotoGP en Japón