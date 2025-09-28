Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GP de Japón

Muñoz lidera el triplete español en Moto3 y Rueda ya tiene su primera bola de título

El líder de la categoría pequeña podría ser campeón la próxima semana si suma siete puntos más que su rival, Ángel Piqueras, que se fue el suelo en Motegi

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:31

Si había un favorito claro en la carrera de Moto3 ese era José Antonio Rueda, que partía desde la pole y que en entrenamientos había ... demostrado que tenía mucho más ritmo que sus rivales. Y la salida siguió con ese guion que parecía escrito, con el piloto sevillano en cabeza y sus rivales tratando de pegarse a su rueda para evitar una escapada que parecía inevitable. Sin embargo, nadie contaba con la aparición de una lluvia que empezó cayendo de forma tímida en la tercera vuelta, pero que se fue intensificando hasta llegar a poner en peligro la continuidad de la misma, ya que todos los pilotos rodaban con neumáticos de seco.

