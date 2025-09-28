Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Marc Márquez celebra el título con los integrantes de su equipo.

Marc Márquez celebra el título con los integrantes de su equipo. Efe
Marc Márquez, tras ganar el Mundial de MotoGP: «Estoy en paz conmigo mismo»

El recién proclamado campeón del mundo recordó algunos de los momentos más duros de los últimos años y consideró que cerrar el título en Japón fue cosa del destino

Jesús Gutiérrez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:18

El título de MotoGP conquistado en 2025 no es uno más para Marc Márquez, como quedó demostrado en la celebración, austera y emotiva. ... Nada que ver con las 'performance' festivas que acostumbraba el de Cervera en sus anteriores mundiales. El lema de su camiseta lo dejaba claro, por si había alguna duda: «Más que un número». También la forma en la que exteriorizó sus sentimientos. Acostumbrados a la inmensa sonrisa marca de la casa del ya nueve veces campeón del mundo, este domingo se derrumbó en varias ocasiones, incapaz de aguantarse las lágrimas en la última vuelta de carrera y en la comparecencia ante los medios de comunicación.

