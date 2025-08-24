Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marc Márquez celebra su triunfo en Hungría. AFP
GP de Hungría

Marc Márquez lo gana todo y ya hace las cuentas para ser campeón

Séptimo doblete consecutivo para el español tras una nueva exhibición en Hungría que le acerca todavía más al título de MotoGP

Jesús Gutiérrez

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:59

Marc Márquez es insaciable. El de Cervera no se baja de la primera posición de un podio desde el mes de mayo, cuando acabó tercero ... en Silverstone. Desde entonces, el líder de MotoGP ha ganado todos los sprints y carreras que se han disputado, sumando el máximo número de puntos posibles, 37, en cada uno de los siete grandes premios disputados. Una racha victoriosa que solo dos pilotos habían logrado en el motociclismo moderno, Valentino Rossi y el propio Marc Márquez, para el que 2025 ya es uno de los años más excelsos de su carrera. Queda todavía mucho Mundial por disputarse y no sé sabe la cifra que alcanzará a final de temporada, pero lo que está claro es que sumará su novena corona, la séptima en la categoría reina, igualando las que tiene la leyenda italiana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  3. 3 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  6. 6

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  7. 7 Un fallecido tras una colisión entre dos motos y un coche en Muelle Heredia
  8. 8 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  9. 9 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  10. 10 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Marc Márquez lo gana todo y ya hace las cuentas para ser campeón

Marc Márquez lo gana todo y ya hace las cuentas para ser campeón