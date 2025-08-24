Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

GP de Hungría

Máximo Quiles gana la batalla de los rookies en Hungría

El piloto murciano, el más joven de la categoría, se impone sobre la línea de meta del circuito de Balaton Park en la carrera de Moto3 a otro debutante, el argentino Valentín Perrone

Jesús Gutiérrez

Domingo, 24 de agosto 2025, 10:54

Todos los pilotos que llegan al Mundial son buenísimos, pero hay talentos excepcionales y uno de esos es Máximo Quiles. El piloto murciano no cumplió ... los 17 años reglamentarios hasta el 19 de marzo y tuvo que perderse los dos primeros grandes premios de la temporada, pero desde que aterrizó en el paddock no se ha dejado de hablar de él. Ya en su estreno mundialista rozó la pole y lideró su primera vuelta en el campeonato. Tardó tres citas en subir al podio por primera vez y cinco en ganar en Mugello. La de Hungría ya es la segunda en su palmarés y es tercero en la general después de haber empezado más tarde y perderse dos grandes premios por lesión. Apunten el nombre de Máximo Quiles que, por cierto, está apadrinado por un tal Marc Márquez, cuya agencia de representación lleva su carrera.

