David Alonso. Reuters
GP de Hungría

David Alonso se estrena en Moto2 con una remontada para la historia

El piloto hispano-colombiano logra su primera victoria en la categoría intermedia tras un adelantamiento de última vuelta frente al líder del campeonato, Manu González, que acabó tercero

Jesús Gutiérrez

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:14

Se esperaba al vigente campeón del mundo de Moto3, que ya había dado muestras de su inmenso talento en la categoría intermedia, pero que en ... la primera mitad de la temporada había tenido más sombras que luces. El circuito de Balaton Park parecía un escenario propicio, ya que todos los pilotos llegaban a ciegas y sin referencias de temporadas anteriores. Y muchos rookies destacaron: Colin Veijer 5º, Adrián Huertas 7º, Dani Holgado 9º e Iván Ortolá 10º. Pero entre todos, emergió la figura del piloto que arrasó en el Mundial de Moto3 en 2024, con la mejor temporada en la historia de la cilindrada pequeña. David Alonso firmó una carrera memorable, especialmente en el tramo final, donde fue remontando posiciones hasta el adelantamiento final en la última vuelta.

