Medina: «Estar en el Mundial es mi sueño desde que empecé con nueve años» El piloto malagueño, ayer en el aeropuerto de la capital antes de viajar hacia la República Checa. / MIGUE FERNÁNDEZ El piloto malagueño ya está en la República Checa para debutar en el gran premio que se celebrará en el circuito de Brno ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 2 agosto 2018, 01:00

Alejandro Medina lleva ya más de una década subido a una moto. Ha probado todo tipo de máquinas y se conoce la mayoría de los circuitos importantes del territorio nacional. Sólo tiene 21 años, pero para este joven de Cártama su todavía corta vida ha estado ligada desde siempre al mundo del motociclismo. Cuando siendo aún un crío se le preguntaba por sus ídolos, el malageño nombraba a Valentino Rossi y a Jorge Lorenzo y se imaginaba algún día compitiendo en el circuito mundial.

Algo que va a lograr este fin de semana, ya que debutará en el Mundial de motociclismo, en Moto 2, en el circuito de Brno de la República Checa. «Correr en el Mundial es mi sueño desde que empecé a competir con motos, cuando tenía nueve años», dice tajante el joven malagueño. Medina explica que ha sido todo muy rápido y que apenas ha tenido tiempo para asimilar la noticia. Será el equipo SAG Racing Team el que le ofrezca la oportunidad, si no hay cambios de última hora, de debutar el domingo en una prueba del circuito mundial. Se trata de todo un hito para el motociclismo de Málaga, una provincia con mucha afición al mundo del motor pero en la que no abundan los pilotos compitiendo al máximo nivel. Medina va a debutar en el Mundial en un circuito en el que ha destacado en los últimos años Dani Pedrosa (allí ganó en cuatro ocasiones). El trazado de Brno tiene 5.403 metros y 14 curvas, seis a la izquierda y ocho a la derecha, y el piloto malagueño ha visto decenas de carreras allí. Pero, claro, no es lo mismo verlo como espectador por la televisión que hacerlo en plena competición con algunos de los mejores pilotos del mundo. «Como nunca he corrido allí, tendré que aprovechar al máximo los entrenamientos libres del viernes y el sábado por la mañana; no me queda otra opción», dice. «El objetivo es hacerlo lo mejor posible, no puedo pedir más», dice el cartameño, que reconoce que todo esto ha ido muy rápido para él.

Desconocimiento del circuito

Para tratar de conocer mejor el circuito, en los últimos días ha vuelto a ver varias carreras del Gran Premio de la República Checa e incluso ha recurrido a la videoconsola. Los juegos de Playstation de MotoGP incluyen los circuitos oficiales con mucho detalle y pueden servir como una primera aproximación. También tendrá que adaptarse Medina a una nueva moto, una Kalex (una de las principales firmas constructoras del Mundial de Moto2). Medina ya ha competido en años anteriores en Moto 2, después de una exitosa carrera en el Campeonato de España de Velocidad en la categoría Moto 3.

Medina y su familia saben bien que el motociclismo es una carrera de fondo y que requiere de mucho esfuerzo. No sólo en cuanto a entrenamientos y sacrificios personales, también en el apartado económico. La falta de un patrocinador estable ha hecho peligrar en varias etapas la trayectoria de Medina: «Este mundo es así, el que puede acceder a buenos patrocinadores va a tener más oportunidades de seguir adelante», dice José Medina, padre del piloto y su principal punto de apoyo. «No sabemos qué pasará después de esta prueba del circuito mundial, si seguirán contando con él y si seguirá en el Campeonato de España. Pero lo importante es que él está ilusionado con esta oportunidad y va a tratar de aprovecharla», dice sobre su hijo antes de partir de viaje.

El domingo, a mediodía, el sueño de estar en el Mundial será realidad.