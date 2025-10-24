Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un momento de la presentación del E-Prix de Madrid. RACE
Fórmula E

La Fórmula E convierte a Madrid en la capital del motor en 2026

El Circuito de Madrid Jarama - RACE acogerá el 21 de marzo del próximo año una del Mundial

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:35

Comenta

Madrid será el epicentro del mundo del motor en 2026 con los dos eventos más importantes del mundo del motor el mismo año: La Fórmula ... E y la Fórmula Uno. El primero será el Campeonato del Mundo ABB FIA Fórmula E, la competición de monoplazas eléctricos más importante del planeta, y que se correrá el próximo 21 de marzo de 2026 en el Circuito de Madrid Jarama – RACE. «Un gran evento de talla internacional que aportará prestigio a la región», señaló la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso en la presentación del E-Prix de Madrid. «En Madrid estamos viviendo años de pura adrenalina y volvemos a ser capital del deporte«, reconoció en alusión al GP de Fórmula Uno que se celebrará también el próximo año en Madrid. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  3. 3

    Primer paso para convertir el edificio de Telefónica en un hotel de lujo junto a la Catedral de Málaga
  4. 4 ¿Cuánto vale mi piso?: Los notarios lanzan el portal de la vivienda para consultar los precios «reales» de mercado
  5. 5 A juicio el hijo de Ángela, la mujer hallada sin vida en una arqueta de Teatinos
  6. 6 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  7. 7 Liberan en Málaga a una mujer y a sus dos hijos tras 13 días secuestrados en un coche por su expareja
  8. 8 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  9. 9 Media hora de persecución policial en Villanueva del Trabuco: colisiona con más de 20 coches
  10. 10 Agosto en octubre: Málaga llega en pleno episodio de terral a los 35 grados, la máxima de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Fórmula E convierte a Madrid en la capital del motor en 2026

La Fórmula E convierte a Madrid en la capital del motor en 2026