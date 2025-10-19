Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Max Verstappen, piloto de Red Bull, durante la última clasificación del Gran Premio de EE UU, este sábado. AFP

Verstappen culmina un sábado perfecto con otro mordisco a McLaren

El piloto neerlandés saldrá este domingo desde la 'pole' delante de Norris y Leclerc, con el líder Piastri muy lejos, sexto, con Sainz y Alonso en la novena y décima posición, respectivamente

David Sánchez de Castro

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:47

Comenta

La lección de lucha que está dando Max Verstappen en esta última parte del Mundial es digna de elogio a todas vistas. McLaren, que parecía ... que iba a arrasar, se ha empeñado en no saber defenderse y el tiburón neerlandés ya está a punto de darles otro mordisco. Tras la colosal victoria en la prueba sprint del sábado, en la que les recortó ocho puntos por el doble KO, saldrá este domingo en la 'pole' del Gran Premio de Estados Unidos por delante de Norris, que se conformó con el segundo mejor tiempo, y mucho más de Piastri, que con un coche reparado 'in extremis' lo hará desde una gris sexta plaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  2. 2 Antonio Banderas tras la boda de su hija: «Ha habido lagrimillas, pero de felicidad»
  3. 3

    Trump y Maduro concentran tropas en el Caribe y se preparan para la guerra
  4. 4 La hija de Antonio Banderas se casa hoy en un hotel de lujo de Valladolid
  5. 5 Cambios de tráfico desde esta semana en el entorno de Martínez Maldonado por las obras del metro de Málaga
  6. 6

    El mirador de la Camorra: el lugar de Alameda desde donde se pueden ver hasta cinco provincias
  7. 7

    El Unicaja y el Barça, cada vez más cerca
  8. 8 Colectivos de discapacidad: «Es inadmisible que las escaleras del Cercanías en el aeropuerto de Málaga lleven meses averiadas»
  9. 9

    Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»
  10. 10

    Un Juan Cruz estelar, ante su primer cruce con el Málaga de sus amores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Verstappen culmina un sábado perfecto con otro mordisco a McLaren

Verstappen culmina un sábado perfecto con otro mordisco a McLaren