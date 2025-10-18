Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Carlos Sainz, durante el sprint del GP de EEUU. Reuters
GP de EEUU

Piastri se inmola y quema la carrera sprint en favor de Verstappen, con Sainz tercero

El líder del Mundial provoca un accidente en la salida en el que se llevó por delante a su compañero Norris, Hulkenberg y Alonso

David Sánchez de Castro

Sábado, 18 de octubre 2025, 20:32

La primera norma de la Fórmula 1, o una de las primeras, es que debe ser obligatorio acabar la carrera. Si puede ser, además, sin ... tener un accidente y mucho menos contra tu compañero de equipo. En el caso de ser el líder del campeonato a estas alturas del año, esta norma se convierte en un mandamiento clave: cuanto menos puntos ceda con un rival, más cerca estará el título. Por eso se entiende muy mal el absurdo riesgo que acometió Oscar Piastri y que le costó el abandono a él, a Lando Norris —su principal rival más allá de su compañero— y a Fernando Alonso, víctima colateral absoluta. Y, lo que es peor para los de McLaren: el gran beneficiado fue Max Verstappen, que conquistó una nueva carrera sprint este sábado, por delante de George Russell y un Carlos Sainz que sumó seis puntos más y saca petróleo de este fin de semana, de momento.

