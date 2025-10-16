Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lando Norris y Oscar Piastri, mano a mano durante el Gran Premio de Austria. EP
GP de Estados Unidos

Duelo en O.K. Corral entre los forajidos de McLaren

El campeonato del mundo de constructores no ha calmado los ánimos en Woking, cuyos responsables aún deben dirimir a qué piloto priman para ganar el título

David Sánchez de Castro

Madrid

Jueves, 16 de octubre 2025, 11:25

Comenta

Se hace complicado de entender que, a estas alturas de campeonato, aún haya dudas de quién es el piloto líder en McLaren. Sus dos corredores ... aspiran al título matemáticamente junto a Max Verstappen, que les ha recortado bastantes puntos en las últimas carreras, George Russell, que ha visto su regularidad y constancia premiada con una renovación que clamaba al cielo no haber firmado antes, y Charles Leclerc, quien, pese a lo resbaladizo que siempre es caminar en las botas de Ferrari, sigue en la terna. Oscar Piastri, líder del campeonato desde principio de temporada, sería el elegido para nueve de cada diez jefes de equipo, pero el problema para ellos -y la bendición para los fans- es que Andrea Stella es ese verso suelto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga: una sentencia lo aboca a mantener zonas verdes públicas que costean los vecinos
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  5. 5 Marihuana a las puertas de La Rosaleda: el narco atrapado en el atasco del fútbol tras la victoria del Málaga
  6. 6 Vende las joyas de la anciana a la que cuida en Málaga e intenta tirarse por la ventana cuando su familia la descubre
  7. 7 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia
  8. 8 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  9. 9 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  10. 10 Presunto intento de fuga de prisión del arrestado por matar a tiros a un rapero sueco en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Duelo en O.K. Corral entre los forajidos de McLaren

Duelo en O.K. Corral entre los forajidos de McLaren