Carlos Sainz, durante la clasificación del GP de Azerbaiyán. Afp
GP de Azerbaiyán

Sainz aprovecha el lío para una memorable segunda posición en la parrilla de Bakú

Verstappen sale desde la pole por delante del madrileño, que se vio beneficiado por varios accidentes. Alonso saldrá 11º, justo delante de Hamilton

David Sánchez de Castro

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:03

Si la suerte favorece a los valientes, Sainz merece convertir el 2º puesto de este sábado en la clasificación del GP de Azerbaiyán en, al ... menos, un podio. La jornada de este sábado fue más parecida a la legendaria 'boda roja' de Juego de Tronos que a una sesión de automovilismo. Cinco banderas rojas, varios coches contra el muro y McLaren fallando de manera clamorosa en el primer fin de semana en el que podrían —y, sobre el papel, pueden aún— proclamarse campeones del mundo de constructores.

