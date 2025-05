Piastri arrolla a Norris por la pole y Alonso levanta a la grada de Montmeló

David Sánchez de Castro Sábado, 31 de mayo 2025, 18:20 Comenta Compartir

Si hay un gran premio donde hacer apuestas es relativamente sencillo, ese es el de España en Montmeló. Si un coche es ganador, es previsible que sea el que consiga aquí la pole y por eso a nadie debería sorprenderle que Oscar Piastri, el líder del campeonato, lograse este sábado una contundente pole por delante de su compañero Lando Norris. El australiano y el británico demostraron que, lejos de lo que pensaban en la FIA, lo de la rigidez del alerón no iba a cambiar el color de su dominio.

Es más, probablemente ha afectado más a otros que a ellos, como puede dar fe Carlos Sainz, que protagonizó la nota negativa de la sesión de clasificación. Ante el estupor de los aficionados, el piloto español de Williams cayó eliminado a las primeras de cambio, notablemente enfadado con el rendimiento de su monoplaza aquí. El que sí dio el do de pecho fue Fernando Alonso, que pasó a la Q3 entre gritos de apoyo de unos aficionados que le quieren llevar en volandas hasta sus primeros y ansiados puntos de la temporada.

Ni el intenso calor que se sufrió este sábado en Barcelona ni las poco concluyentes revisiones de la FIA acerca de la flexibilidad de los alerones frenaron el claro dominio de McLaren desde la primera tanda. Oscar Piastri fue el más rápido, seguido por el siempre incómodo Max Verstappen, mientras que Lando Norris se quedó cerca.

Pero la noticia no estuvo ahí arriba, dado que ese resultado era razonablemente predecible, sino en cómo cuando se recolocaron todos los competidores en las últimas vueltas uno de los eliminados era el mismísimo Carlos Sainz. Ya lo advertía en la previa. El Williams está sufriendo mucho más de lo que les gustaría en Montmeló y quedó patente con la despedida en la Q1, poniendo fin a una buena racha de llegar al 'top 10' de parrilla.

Al menos el madrileño pudo llegar a boxes por sus medios, no como Franco Colapinto, otro de los protagonistas del cartel oficial de este gran premio -por motivos no muy claros, ya que es argentino y no español-, cuyo Alpine se quedó tirado al borde de boxes. Junto al español y el argentino, los eliminados fueron Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Yuki Tsunoda, con un contundente ridículo al volante del Red Bull.

Alonso avanza firme

En la segunda sesión no cambió mucho arriba. El irreverente e indiscutible dominio de Piastri y Norris dejó claro que solo un buen día de Max Verstappen puede impedir que este domingo se vea un nuevo doblete de los McLaren. Por menos de una décima, el líder del Mundial destacó sobre su compañero, si bien luego pondría las cosas en su sitio.

Por detrás, Alonso no sufrió nada para pasar a la Q3. Con el octavo crono en esta tanda, apenas medio segundo más lento que Piastri, el asturiano levantó a la grada para cruzar al 'top 10'. Los aficionados tenían claro con quién ir, como si hubiera alguna duda. Fueron eliminados Albon, Bortoletto -que partirá en una más que decente 12ª posición en parrilla-, Lawson, Stroll y Bearman.

Pocas dudas había del color que iba a verse en el primer puesto de la parrilla de salida. Bien Piastri, bien Norris, iban a ser los grandes dominadores de esta clasificación del GP de España, algo de lo que nadie en la grada tenía dudas. Pero no fue hacia ellos hacia donde se dirigieron las miradas y se enfocaron los gritos. Cuando Alonso marcó un memorable quinto tiempo en el primer intento, la grada enloqueció, aunque fuera porque sabían que el Aston Martin en pista solo podía ser el suyo, ya que Lance Stroll había caído antes. Solo los más optimistas creían que iba a ser ese su resultado definitivo -acabó conformándose con el décimo tiempo al final-, pero el grito de euforia de Alonso tras lograr ese crono lo decía todo: está más que satisfecho por cómo funciona el Aston Martin. Ahora solo le falta que le acompañe la suerte para puntuar, por fin, este domingo.

Piastri, que le metió casi tres décimas a Norris, confirmó dos realidades: que a McLaren no hay rigidez de los alerones que les frene y que él es el líder de facto del equipo. Tendrá que reafirmarlo este domingo en carrera, donde de nuevo Max Verstappen será su gran enemigo.