Oscar Piastri celebra su pole en el GP de Países Bajos. John Thys / AFP
GP de los Países Bajos

McLaren arrasa y Alonso se desinfla

Piastri se lleva la pole sobre su compañero Norris y el asturiano se clasifica en una buena pero mejorable décima posición después de rondar el viernes los primeros puestos

David Sánchez de Castro

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:10

El primer gran premio de Fórmula 1 después del parón veraniego mantiene la misma foto. Oscar Piastri se llevó la pole por escasas doce milésimas ... sobre su compañero Lando Norris, que volverá a ser su principal enemigo por la victoria. La tercera posición en la parrilla fue para Max Verstappen, que hizo vibrar a sus paisanos neerlandeses, aunque tendrá difícil reeditar éxitos pasados.

