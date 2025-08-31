Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oscar Piastri celebra su triunfo en el GP de los Países Bajos. AFP
GP de Países Bajos

Piastri da un golpe letal al Mundial en una imprevisible carrera en Zandvoort

El australiano gana sobre Max Verstappen y el rookie Isack Hadjar, que logra su primer podio gracias al abandono de Lando Norris

David Sánchez de Castro

Madrid

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:03

El regreso de la Fórmula 1 tras el parón veraniego ofreció un Gran Premio de los Países Bajos lleno de giros dramáticos. En el circuito ... de Zandvoort, Oscar Piastri convirtió la pole lograda el sábado en una victoria de enorme peso en la lucha por el campeonato, beneficiado por la inesperada retirada de Lando Norris a falta de pocas vueltas para el final. El australiano resistió las amenazas de Verstappen, que jugaba en casa, y con un séptimo triunfo en 2025, amplió su ventaja en el Mundial justo cuando la temporada entra en su fase decisiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Álvaro Ávila cierra La Alvaroteca y afronta nuevo reto en Málaga
  2. 2

    Luces y sombras de la Feria de Málaga
  3. 3 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  4. 4 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  5. 5 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  6. 6 El segundo premio de La Primitiva de este sábado, en Málaga
  7. 7 La ayuda de Hacienda de 1.150 euros por vivir con un mayor de 65 años
  8. 8

    Carlos, el policía metalero:«El que me conoce en lo personal y luego se entera de mi trabajo, al principio, le choca»
  9. 9 La provincia de Málaga llegará a los 37 grados en un domingo con tormentas en España por un frente atlántico
  10. 10

    Pedro Bendala: «La ampliación del aeropuerto de Málaga permitirá estar conectados con 200 ciudades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Piastri da un golpe letal al Mundial en una imprevisible carrera en Zandvoort

Piastri da un golpe letal al Mundial en una imprevisible carrera en Zandvoort