Fernando Alonso, durante los entrenamientos del GP de los Países Bajos. EP
GP de los Países Bajos

Alonso deslumbra en Zandvoort entre los dos McLaren

Los entrenamientos del viernes confirman a Aston Martin como uno de los equipos punteros, con el asturiano a menos de una décima de Norris y Sainz lejos

David Sánchez de Castro

Madrid

Viernes, 29 de agosto 2025, 18:17

Si un aficionado a la Fórmula 1 que dejó de seguirla cuando vio que el Aston Martin de este año era un tractor a inicios ... de temporada se entera de que Fernando Alonso ha conseguido colocar el mismo coche en segunda posición, le da un soponcio. El rendimiento del AMR25 en el corto circuito de Zandvoort no parece un espejismo, ya que en las últimas citas antes del verano ya había dado muestras de un salto adelante. Esa es la mejor lectura que pueden sacar los fans del asturiano, que tiene una oportunidad de oro este fin de semana.

