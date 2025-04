La élite mundial del trial, a la conquista del Gran Premio de España en Benahavís

La élite del trial ya está aquí, en Benahavís, municipio malagueño que dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada del Mundial de Trial ... GP con la celebración, este sábado y domingo, del Gran Premio de España. Será un evento inédito en la provincia, que nunca antes había sido escenario de esta máxima competición internacional de trial al aire libre. Y a la conquista de estos primeros títulos del año llegará una amplia expedición de un centenar de pilotos, liderada por el corredor más laureado de la historia, con 37 títulos mundiales (19 'indoor' y 18 'outdoor'), el experimentado catalán de 38 años, Toni Bou.

¿Cómo se desarrollará el torneo? Los días de competición serán este sábado y el domingo y en ambos casos la primera salida de pilotos será a las 9.00 horas. Estos irán saliendo progresivamente en función de sus categorías (Trial 2, Trial 3, Trial GP Women y Trial GP) y completarán el recorrido de uno en uno; aproximadamente cada minuto y medio saldrá un piloto a realizar su carrera.

La peculiaridad con respecto a otras disciplinas de motor es que, al cierre del fin de semana en Benahavís, no habrá un vencedor único por categoría, si no que al término de la jornada del sábado habrá un triunfador, y al cierre de la del domingo, otro. El ganador de cada jornada será el que mejor puntuación acumule en sus dos vueltas diarias.

JOSELE

En lo que respecta al circuito, este, de 9,5 kilómetros y un desnivel positivo de 340 metros, constará de 12 zonas puntuables, una consecución de obstáculos que los pilotos deberán superar sin poner los pies en el suelo en ningún momento, de lo contrario, sufrirán penalizaciones en la puntuación. Además, una de las novedades de la presente campaña del Mundial, para añadir aún más emoción y dificultad, es que los corredores tienen un máximo de un minuto para empezar y terminar cada zona, por lo que el margen de error es ínfimo.

El nombre del icónico Toni Bou, que sin duda será el centro de todas las miradas en la prueba reina de Trial GP, no será el único gran piloto en liza. También estará en Benahavís otro icono nacional, la también catalana Berta Abellán. Como vigente subcampeona mundial, se presenta como gran favorita para adjudicarse el título en la máxima categoría femenina. Además, en la categoría Trial 3 destaca la participación del piloto sevillano Javier Terrín, con licencia del Club Motorista Benahavís. Una cuarta parte del 'paddock' serán españoles, pero también participarán pilotos de Francia, Italia, Gran Bretaña, Japón, Finlandia, Austria, Noruega, Suiza, Suecia, República Checa, Estados Unidos, Polonia, Holanda y Alemania.

TRIAL GP

Eso sí, aunque la competición como tal comience este sábado, este viernes ya habrá mucha actividad en torno al evento. Los aficionados podrán pasear por el 'paddock' (en las calles Huerta de Rufino y La Rivera) y ver de cerca a los deportistas durante sus entrenos y comprobaciones. Por otro lado, a las 17.15 horas habrá una exhibición de biketrial, y tras esta, se celebrará la presentación oficial del campeonato, con las fotografías oficiales de los pilotos, en la Avenida de Andalucía, número 8. Al término de la misma se realice una firma de autógrafos con algunos de los principales pilotos, de 18.30 a 19.00 horas.

Libre acceso

Además, uno de los datos más reseñables para el público es que la asistencia al evento es completamente gratuita sendos días. Además, dada la imposibilidad de acceder al circuito con vehículo privado, el Club Deportivo Motorista Benahavís, organizador del evento, dispondrá de una gran zona de aparcamiento en la Ermita Virgen del Rosario, desde donde saldrán autobuses hasta la zona del 'paddock', que será el punto de salida y llegada de las carreras.

El evento se presentó ayer oficialmente en el ayuntamiento de Benahavís, en un acto con Toni Bou, Berta Abellán y el joven andaluz Javier Terrín como protagonistas, y al que también acudieron el alcalde de la localidad, José Antonio Mena; el edil de Deportes, Ignacio López, y el presidente del Club Motorista Benahavís, José Antonio Romero. «Venimos en buena forma, evidentemente nuestro objetivo es ganar el título, así que afrontaremos la cita con motivación y sabiendo que será complicada», valoró Bou. Y sobre su vinculación con la provincia, recordó: «Tengo un buen recuerdo de Málaga porque fue mi primera victoria como profesional (en 'indoor' en el Carpena), aquí en Benahavís nunca he corrido aquí, pero intentaremos aplicarnos al máximo». Por su parte, Abellán, también como favorita al título femenino, apuntó sobre sus sensaciones: «Todas las rivales son fuertes, voy a dar mi cien por cien. Afronto la prueba con muchísimas ganas, no he estado nunca aquí pero pinta muy bien, el terreno me encanta y tengo muchas ganas de probarlo».