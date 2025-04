Benahavís vibra con el rugido del trial

Benahavís puso este domingo el broche de oro a un fin de semana para enmarcar, lleno de adrenalina, riesgo, técnica y muchas sorpresas. La élite ... del trial aterrizó por primera vez en la provincia para la disputa del Gran Premio de España, primera prueba de la nueva temporada del Mundial GP, y la localidad respondió de la mejor manera posible, alardeando de la gran afición motera de la zona, copando las calles y montañas del municipio con miles de aficionados que, con su aliento, llevaron en volandas a los mejores pilotos del mundo.

Dos emocionantes jornadas, el estreno de un nuevo reglamento, cuatro carreras y los dos primeros podios del año de cinco categorías se dieron a conocer aquí en nuestra provincia, algo inédito. Y de entre el centenar de pilotos que recorrieron la localidad, desde las plazas y calles principales del casco urbano hasta la montaña, sin duda, hubo un nombre que captó la atención del resto por encima de los demás. Ese no fue otro que el del mejor piloto de trial de la historia, el 37 veces campeón del mundo Toni Bou. En la jornada del sábado, aun con los tramos de montaña con notable humedad por las últimas lluvias, el catalán se impuso con autoridad con un total de 40 puntos y siendo el mejor de las dos carreras. Este domingo, aunque sobre el papel debería haber sido más sencillo para los deportistas al conocer el circuito y encontrarse este más seco, hubo lugar para las sorpresas.

JOSELE

Hubo zonas especialmente complicadas que pusieron contra las cuerdas a los corredores, por ejemplo, la 2, una subida en zona de montaña que sólo pudo completar con éxito Bou y en una de las dos rondas. Sin embargo, fue en el circuito de obstáculos de la plaza central del pueblo (zonas 4 y 5), convertida en centro neurálgico para la afición, donde llegaron las mayores penalizaciones del catalán, en un área que bordó el domingo y que deja entrever la dificultad de este deporte. Con un ejercicio prácticamente perfecto, tanto su compañero del equipo Honda Repsol, Gabriel Marcelli, como el español de Gas Gas Jaime Busto tomarían ventaja.

Sin embargo, durante el desarrollo del resto de etapas (hasta 12), fue levantando el vuelo y recuperando sensaciones Bou para concluír finalmente en un segundo puesto ayer, en la segunda jornada del Mundial, con 4 puntos de penalización y 20 en la segunda vuelta. Eso sí, empatado a 37 puntos con el corredor que dio la sorpresa del día, el vizcaíno de 27 años Jaime Busto (subcampeón mundial en 2022), que no pudo ocultar su sonrisa de felicidad al subir a lo más alto del podio en Benahavís. «Estoy supercontento. Hoy me ha costado un poco menos empezar, en la primera carrera he hecho algún error de más, pero en la segunda he salido a darlo todo desde la zona 1, en la zona de arriba sí he cometido algunos errores, pero me he notado suprbien, mucho mejor con la moto, así que supercontento», valoró el vencedor de la jornada.

Gran papel español

Fue un gran fin de semana para los pilotos españoles, que no sólo coparon el podio en la disciplina reina de Trial GP, también estuvieron presentes en los cajones de otras dos categorías. La estrella de la jornada del domingo fue la reconocida catalana Berta Abellán (seis veces subcampeona mundial), que tras concluír segunda el sábado, salió a morder ayer, firmando dos vueltas con la mayor puntuación del día (40 puntos): «Estoy muy feliz, al fin llegan los resultados así que estoy muy feliz por la carrera de hoy», reconoció, emocionada. Cerraron el podio de la máxima categoría femenina la italiana Andrea Rabino (30) y la checa Denisa Pechackova (28).

Por su parte, el mejor de la segunda jornada de este Mundial en la categoría Trial 2 fue el británico George Hemingway (32); en Trial 2, repitió oro el noruego Jonas Jorgensen (37), muy regular todo el fin de semana, y en Trial 2 Women, se impuso la italiana Sara Trentini (37). Sin duda, un gran campeonato para abrir boca del que se espera sea un Mundial especialmente competitivo.

Los podios de la jornada 2 Trial GP Jaime Busto (1º), Toni Bou (2º) y Gabriel Marcelli (3º).

Trail GP Women Berta Abellan (1ª), Andrea Rabino (2ª) y Denisa Pechackova (3ª).

Trial 2 George Hemingway, Harry Hemingway (2ª) y Billy Green (3º).

Trial 3 Jonas Jorgensen (1º), Jin Kuroyama (2º) y Ryon Land (3º).

Trial 2 Women Sara Trentini (1ª), Margaux Pena (2ª) y Daniela Hernando (3ª).