Alejandra Fernández debuta este fin de semana en el Mundial de Rookies en Jerez

Esta será una de las semanas más emocionantes en la precoz carrera de una de las perlas malagueñas del motociclismo, una joven de 16 años ... que pasará a la historia como la cuarta mujer de todos los tiempos (y la segunda española) en disputar la Red Bull Rookies Cup, el Mundial de jóvenes pilotos. Ella es Alejandra Fernández, una prometedora 'rider' de Málaga capital amante de la adrenalina y forjada en el Templo del Motor que, además de debutante en esta competición, partirá como la única fémina de la parrilla de 26 pilotos de esta edición.

Esta Red Bull Rookies Cup nació en 2007, cuando Red Bull, Dorna Sports, KTM, Ipone y Alpinestars se unieron para crear un torneo que sirviera como trampolín para las grandes promesas (de entre 14 y 18 años), dándoles apoyo y visibilidad, y por sus manos han pasado nombres como Jorge Martín, Pedro Acosta o Johann Zarco. Este 2025, su circuito, siempre ligado al calendario de Moto GP, constará de ocho pruebas, y la primera de ellas será este fin de semana, durante la celebración del mítico Gran Premio de España de Jerez. Alejandra partió ya hacia la localidad gaditana ayer por la tarde porque hoy mismo, junto a sus compañeros, darán una vuelta de reconocimiento al circuito.

Las características de la moto

Una de las peculiaridades de este campeonato, además del hecho de que chicos y chicas compiten juntos, es que la igualdad de condiciones para los aspirantes a campeón son las mismas, y por ello, todos corren con la misma moto. Se trata de una KTM RC 250 R de cuatro tiempos con 250 cc y unos 82 kilos. Todos estos jóvenes pilotos portan exactamente el mismo modelo para favorecer la igualdad de condiciones. Es una réplica de la KTM de fábrica que ganó el Mundial de Moto3 en 2018. Todo un salto para la malagueña, acostumbradas a motos de menor cilindrada, y que además, al igual que sus compañeros recién incorporados este año, sólo se ha testado con esta moto una vez, en los test de pretemporada de Motorland Aragón. «Me sentí muy bien a pesar de que es una moto muy difícil y brusca y se nota la potencia y el peso. Yo además llevo 10 kilos metidos en la moto, porque no doy el peso mínimo (pesa 42 kilos). Eso puedo ser una ventaja en las rectas, pero una desventaja en las curvas», valora la malagueña sobre sus primeras impresiones.

No todos los pilotos de la Red Bull Rookies Cup son novatos. Una gran parte ya sabe lo que es competir en esta categoría desde hace años. «Sí que se nota mucho la diferencia con los que llevan dos o tres años, pero nos dijeron que los nuevos también hemos entrado con mucho nivel», valora Fernández, que no espera llegar y triunfar. Es consciente de que todo es un proceso: «Este año nos han dicho que era la temporada en la que más nivel había, que estaban impresionados con todos y apenas había diferencia de un segundo entre los tiempos del primero y del último en los test, así que no me preocupa estar en la parte de atrás ahora mismo, porque soy de las nuevas. Lo que quiere ver la organización es una progresión».

Tras las dos tandas de entrenamientos previstas para mañana, la malagueña debutará el sábado, a las 16.00 horas (tras Moto GP) y disputará la final el domingo, a las 8.35 horas (primera carrera del día). ¿Su seña de identidad? Su casco rosa y su dorsal '22', en honor a su hermano Javi: «Estoy en el mundo de las motos por él. Ahora viene de mecánico conmigo. Estoy muy agradecida a él porque dejó de competir por mi. Mis padres no podían pagarlo todo y él decidió dejarlo para que yo continuara». Ahora sólo le queda demostrar en el asfalto por qué está aquí, siendo a sus 16 años, una referencia para las pilotos del mañana. «Las niñas van a ver que si yo he llegado ahí, ¿por qué ellas no pueden llegar? Creo que voy a poder motivarlas».