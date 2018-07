El World Padel Tour más igualado llega a La Cala de Mijas en agosto Fernando Belasteguín lleva 16 años y medio como número uno mundial, aunque este año podría perderlo por primera vez. / WPT La prueba, una de las más importantes del año, podría situar a nuevos líderes en el circuito profesional tanto en categoría masculina como femenina IVÁN GELIBTER Jueves, 19 julio 2018, 01:15

Dieciséis años y medio lleva el argentino Fernando Belasteguín como número uno del pádel mundial. Dieciséis años y medio en los que, primero formando dupla con Juan Martín Díaz y después con Pablo Lima, apenas ha perdido algunos partidos, lo que le ha llevado a mantener el cetro mundial sin que se le haya tosido de una manera clara por parte de ningún jugador.

Sin embargo, algunas lesiones y una mayor igualdad entre las estrellas del pádel están haciendo de este año 2018 uno de los más igualados. No en vano, la última prueba 'open', celebrada hace dos semanas en Valladolid, fue la primera en la que se jugaron esa primera plaza del 'ranking'. En esa final Belasteguín-Lima estaban obligados a ganar a la pareja de moda –Sanyo Gutiérrez y Maxi Sánchez– para no bajar a la segunda posición. A pesar de ello, la presión no hizo mella y se deshicieron de la pareja argentina por 6-1 y 6-2, lo que les permite seguir en lo alto de la clasificación.

Con este panorama –y teniendo en cuenta que la próxima prueba 'open' se celebra en Bastad (Suecia) el fin de semana que viene–, el torneo que llega por segundo año consecutivo a Mijas (del 6 al 12 de agosto) podría, de nuevo, ser determinante para la clasificación. Para esta edición, el campeonato ha cambiado la fecha y el lugar. De julio ha pasado a agosto; y la carismática y aplaudida pista de Mijas pueblo se trasladará a la explanada de La Cala de Mijas; una opción menos espectacular pero por otra parte más funcional. Será más fácil aparcar, la grada tendrá mayor capacidad y estará más a mano del publico marbellí, especialmente seguidor de este deporte. No en vano, en esta ciudad se instaló la primera pista de la historia en todo el territorio nacional.

Belasteguín-Lima nunca han estado tan cerca de perder su cetro como en el circuito de 2018

Aunque la rivalidad de estas dos parejas parece a priori el mayor de los atractivos, otras cuatro o cinco también parten con muchas posibilidades de hacerse con el triunfo final. Pese a que este año no están tan en forma como en 2017, Franco Stupaczuk y Cristian Gutiérrez, ganadores del año pasado en Mijas, siguen siendo favoritos.

Otra de las parejas que más están sumando en 2018 es la formada por el mejor jugador de pádel español, Francisco 'Paquito' Navarro, que este circuito está jugando con otra gran leyenda 'renacida' tras dos años en el dique seco por lesión: Juan Martín Díaz. A ellos hay que sumar a la dupla hispanoargentina, Alejandro Galán y Matías Díaz; a Juan Lebrón y Juan Cruz Belluati; y por qué no, a los veteranos Juani Mieres y Miguel Lamperti. Aún así, nadie es capaz de rechazar que otra pareja con menos bagaje pueda sorprender y hacerse con el triunfo, tal como ya ocurriera el año pasado con Gutiérrez-Stupaczuk, que tras triunfar en Mijas encadenaron varios triunfos y finales de forma inesperada.

Igualdad entre las mujeres

Y si en categoría masculina el nivel está muy parejo, en el caso de las mujeres esto es una característica implícita en el circuito profesional desde hace años. No en vano, en los últimas ediciones del World Padel Tour ninguna dupla ha conseguido mantenerse más de dos cursos en lo más alto del 'ranking'.

Tras un año (2017) dominado por las hermanas aragonesas Sánchez Alayeto ganando el 95 por ciento de los partidos, la película es diferente en 2018. Las catalanas Lucía Sainz y Gemma Triay han ganado tres pruebas, mientras que 'Mapi' y 'Majo' se han hecho con dos triunfos. La solvencia de Sainz-Triay las ha convertido en las referencias para el resto del circuito, que sin embargo parece haberse abierto completamente a diez jugadoras. Además de las dos mencionadas parejas, a esta terna de favoritas se suman Alejandra Salazar y Marta Marrero (que han ganado una prueba en 2018);Marta Ortega y Ariana Sánchez (también con un triunfo);y Elisabeth Amatriaín y Patricia Llaguno (que han alcanzado las 'semis' en tres ocasiones).

Además, no se puede olvidar que la malagueña Bea González y su compañera, la histórica Catalina Tenorio, también alcanzaron unas semifinales este año. Carolina Navarro y Cecilia Reiter han perdido en cuartos en todos los torneos, pero algunos de estos partidos acabaron en tercer set, por lo que el paso a siguiente ronda es una cuestión de tiempo. El 'open' de Mijas del World Padel Tour es el ecuador de la temporada, pero también puede definir el futuro más cercano para las grandes estrellas de este deporte.