Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Waterpolo

El Waterpolo Málaga comienza un nuevo curso con los objetivos claros

El combinado femenino, en la segunda categoría nacional, peleará por la permanencia, y el masculino, en la tercera, por el ascenso

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:53

Comenta

Vuelve la acción a la piscina de Inacua este fin de semana, porque los dos equipos sénior del Club Waterpolo Málaga dan el pistoletazo de ... salida a su nueva temporada partiendo ambos como local. Por segundo año consecutivo, el máximo exponente de la entidad volverá a ser su equipo femenino, que militará en la segunda categoría nacional, llamada Primera División, mientras que la escuadra masculina peleará en el tercer escalón, la Segunda División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Waterpolo Málaga comienza un nuevo curso con los objetivos claros

El Waterpolo Málaga comienza un nuevo curso con los objetivos claros