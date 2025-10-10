El Waterpolo Málaga comienza un nuevo curso con los objetivos claros

Vuelve la acción a la piscina de Inacua este fin de semana, porque los dos equipos sénior del Club Waterpolo Málaga dan el pistoletazo de ... salida a su nueva temporada partiendo ambos como local. Por segundo año consecutivo, el máximo exponente de la entidad volverá a ser su equipo femenino, que militará en la segunda categoría nacional, llamada Primera División, mientras que la escuadra masculina peleará en el tercer escalón, la Segunda División.

El pasado verano de 2024, el Waterpolo Málaga femenino se llevó una grata sorpresa al conseguir en los despachos el ascenso a la segunda división estatal dada la descalificación de los dos equipos ascendidos en su fase. A pesar que que aceptaron el reto sin apenas preparación para este salto de categoría, las jugadoras lograron su objetivo. A base de constancia y un poco de suerte, el combinado femenino consiguió la permanencia 'in extremis', gracias a los resultados cosechados durante la campaña y a los 'patinazos' de algún que otro rival directo en el tramo final de liga.

En este segundo año consecutivo en la categoría, el equipo de Sara Fernández ha rejuvenecido aún más. Son varias las jugadoras que han cambiado de ciudad por cuestiones académicas o bien que se han marchado a otros clubes, por lo que los talentos de la cantera, buena parte de ellas de categoría cadete, han tomado el mando de la nueva plantilla. Su objetivo no será otro que atar una campaña más la permanencia. El partido de su debut será este sábado, a las 15.30 horas y en casa, donde recibirá al Molins de Rei catalán.

Por su parte, el equipo sénior masculino, guiado por Álvaro Cruz, comenzará el curso en casa, este sábado, ante el Ciudad de Alcorcón (17.30 horas). La pasada temporada, este combinado firmó una gran temporada, concluyendo en la fase de ascenso a Primera División. Se quedaron con la miel en los labios los malagueños, que cara a la nueva campaña, lucharán de nuevo por consumar la gesta y ascender a la categoría de plata, con un equipo sin apenas cambios y basado en el talento de la casa, un grupo joven y entusiasta que quiere seguir creciendo.