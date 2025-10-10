Tres medallas malagueñas en el Europeo de remo de mar

La localidad turca de Antalya acoge esta semana el Campeonato de Europa de Remo Costero en dos modalidades, la de remo de mar y la ... de beach sprint, que se estrenará en el olimpismo cara a Los Ángeles 2028. Una cita que ha reunido a la élite continental de este deporte y entre ella, a seis deportistas de nuestra provincia que ya han protagonizado grandes concursos.

La disciplina de remo de mar fue la primera en disputarse y es aquí en la que han llegado buenas noticias para los remeros malagueños, que se han hecho este viernes con tres medallas distintas. La más destacada, la de oro lograda por el cuatro femenino de Natalia de Miguel (del Real Club Mediterráneo) junto a las compañeras del Club Náutico Sevilla Bibiana Fernández de Castillo, Olivia del Castillo, Amanda Gil y Sergio López.

Por su parte, logró la medalla de plata el malagueño Salvador Díaz (RCM), que en representación de la selección española, logró el subcampeonato en el skiff individual masculino. Cerró la sesión triunfal para el remo malagueño Marta de las Heras (RCM), que también en representación de España, fue bronce en el skiff femenino. Además, cabe señalar que Marta y Salvador concluyeron quintos en el doble mixto y el también malagueño Adolfo Ferrer concluyó décimo en el skiff por clubes.