Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SUR
Remo

Tres medallas malagueñas en el Europeo de remo de mar

Natalia de Miguel ha sido oro en el cuatro femenino; Salvador Díaz, plata en el skiff y Marta de las Heras

Marina Rivas

Marina Rivas

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:54

Comenta

La localidad turca de Antalya acoge esta semana el Campeonato de Europa de Remo Costero en dos modalidades, la de remo de mar y la ... de beach sprint, que se estrenará en el olimpismo cara a Los Ángeles 2028. Una cita que ha reunido a la élite continental de este deporte y entre ella, a seis deportistas de nuestra provincia que ya han protagonizado grandes concursos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  6. 6

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  7. 7 Altercado en la línea 17 de la EMT: dos pasajeros, a golpes por subir primero al autobús
  8. 8 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  9. 9

    ¿Qué le ha ofrecido el Ayuntamiento de Málaga a Mónica, la madre soltera sin vivienda?
  10. 10 Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Tres medallas malagueñas en el Europeo de remo de mar

Tres medallas malagueñas en el Europeo de remo de mar