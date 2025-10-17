Tete: «Nos sentimos como si nos hubieran estafado al no conseguir la plaza en Primera»

Profesor de Religión por las mañanas y entrenador del Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda de fútbol-sala por las tardes. José Antonio Borrego 'Tete' analiza ... la situación económica y deportiva del equipo, asegura que aún siguen lastrados por la desvinculación de la UMA del proyecto, pero ilusionados con la llegada de Manu Heredia como nuevo patrocinador. Sueñan con ascender y afianzarse al fin en la Primera División tras quedarse a las puertas del ascenso el pasado curso. Considera que se sintió desilusionado, como si los hubieran estafado, al no conseguir la plaza que quedó vacante en Primera. Cree que tenían derecho a ella...

-Viendo el buen inicio de Liga del equipo, ¿aún es demasiado pronto para soñar con el ascenso?

-Es muy pronto. Estamos muy contentos con el inicio, pero aún hay que tener muchísima humildad y los pies en el suelo.

-Tuvieron un verano anómalo porque estuvo ahí esa posibilidad de adquirir la plaza del Betis en Primera, aunque finalmente no se dio. ¿La plantilla se configuró para ese posible equipo en Primera o para Segunda?

-Al final hemos hecho 6 fichajes que han mejorado la plantilla del año pasado y si entonces nos quedamos a las puertas del ascenso, lo que queremos este es mejorarlo y la única opción es ascender, y somos unos de los favoritos, pero sabemos la dificultad que tiene.

-¿Fue un fiasco para la entidad no conseguir esa plaza vacante?

-Sí, nos llevamos una desilusión, porque el reglamento establecía que debíamos subir nosotros, incluso algunos de la RFEF nos decían que estuviéramos tranquilos, pero al final no fue así y no nos sentimos nada bien, nos sentimos como si nos hubieran estafado al no conseguir la plaza en Primera, pero cambiamos rápido el chip y formamos el mejor equipo posible en Segunda.

«La UMA nos ha dejado unas secuelas que aún estamos sufriendo»

-El presidente del club, José Carlos Rodríguez, nos explicó que cuando el proyecto estaba ligado a la UMA se veía coartado para hacer fichajes de nivel porque había un presupuesto limitado y no se podía crear un proyecto potente. ¿Esto ha cambiado?

-Así es, ellos tenían unos medios propios que no se podían superar aunque viniese un patrocinador que quisiera ayudar. Eso no podía hacerse porque teníamos limitaciones. Ahora somos un club nuevo, hemos dado un paso adelante y el nuevo patrocinador, Manu Heredia, que nos ha dado ese impulso para soñar con volver a Primera y desde Málaga. Nos ha dado ese empujoncito y ha hecho que podamos hacer fichajes que antes no eran posibles.

-¿Cree que ahora han pasado a tener uno de los mayores presupuestos de Segunda?

-El mejor no, pero estaremos entre los 5 ó 6 mejores, seguro.

-Por otro lado, ¿cómo se encuentran ahora mismo las negociaciones con la UMA desde que esta se desvinculase del proyecto?

-Eso aún no ha terminado, pero estamos cerca de que llegue a un fin. Estamos expectantes porque nos ha dejado unas secuelas que aún estamos sufriendo...

-Más concretamente...

-El año pasado el cuerpo técnico no pudo cobrarlo todo, algo que ya estamos solucionando. En general, a nivel de deudas con nóminas y seguridad social. Estamos pendientes para solucionarlo. Muchas veces, dada la situación, estamos limitados y no podemos cobrar ciertas ayudas por las deudas que seguimos teniendo. El año pasado no pudimos cobrar varias ayudas al no estar saneados y no es fácil. Creo que para navidades podremos solucionarlo todo.

-En los últimos días se ha anunciado la próxima disolución de la Liga Nacional de fútbol-sala, que aún rige la Primera y Segunda División. ¿Piensa que es positivo o negativo para ustedes que sea ahora la RFEF la que tome el mando completo de la competición?

-Ni positivo ni negativo, creo que será similar, lo único es que a nivel de repercusión y de vender el producto, creo que con la LNFS estábamos mejor.

-¿Debería potenciarse en España la imagen del fútbol-sala?

-Sí, hay que mejorar más cosas, pero me consta que ha entrado un CEO que está trabajando muy bien para que repunte el fútbol-sala. Es una realidad que estamos un paso por detrás de otros deportes. Si quitas el fútbol y el baloncesto, no existe ningún deporte de equipo en España que se sustente solo, quizá el balonmano, pero es cuestión de la cultura de España.

-¿Y cómo ve la salud y afición del fútbol-sala en Málaga?

-Aquí tenemos una cantera descomunal, este año tenemos a nueve malagueños en el primer equipo. Luego a nivel de afición, estoy seguro de que, si seguimos sembrando, volvemos a Primera y tenemos continuidad, multiplicaremos el público. Aquí gusta mucho el fútbol-sala y tenemos que enganchar a la afición para que Carranque se nos quede pequeño.

-Y que los malagueños que se fueron de casa buscando proyectos de mayor nivel, puedan regresar y crecer aquí...

-Es todo una cadena. Si hacemos un proyecto que ilusione, se unirán más patrocinadores y facilitará el que otros malagueños tengan aquí un club para crecer.