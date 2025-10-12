Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Remo

Teresa Díaz completa el botín malagueño en el Europeo de remo

La malagueña se colgó la medalla de bronce en el skiff femenino del beach sprint, logrando la cuarta presea para la provincia en esta cita turca

Marina Rivas

Marina Rivas

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:46

El Europeo de remo costero de Antalya (Turquía), tocó ayer a su fin tras cuatro intensas jornadas de competición en dos modalidades, la de remo ... de mar y la de beach sprint, disciplina que se estrenará en el olimpismo en la cita de Los Ángeles 2028. Un deporte en le que Málaga volvió a demostrar la cantidad de talentos que es capaz de exportar, y además, su buen estado de salud.

