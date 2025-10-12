Teresa Díaz completa el botín malagueño en el Europeo de remo

El Europeo de remo costero de Antalya (Turquía), tocó ayer a su fin tras cuatro intensas jornadas de competición en dos modalidades, la de remo ... de mar y la de beach sprint, disciplina que se estrenará en el olimpismo en la cita de Los Ángeles 2028. Un deporte en le que Málaga volvió a demostrar la cantidad de talentos que es capaz de exportar, y además, su buen estado de salud.

Ya en las jornadas del jueves y del viernes, la expedición provincial logró acumular hasta tres medallas en la modalidad de remo de mar. Una de ellas, incluso de oro, la lograda por el cuatro femenino de Natalia de Miguel (del Real Club Mediterráneo) junto a las compañeras del Club Náutico Sevilla Bibiana Fernández de Castillo, Olivia del Castillo, Amanda Gil y Sergio López. Le siguieron la plata de Salvador Díaz (RCM) en el skiff masculino y el bronce de Marta de las Heras (RCM), en el skiff femenino.

Terminado el campeonato continental de esta modalidad, se dio el pistoletazo de salida al beach sprint, donde dos malagueños optaban claramente al podio dado su palmarés: hablamos de Adrián Miramón (Raspas del Embarcadero) y Teresa Díaz (RCM). Y al menos uno de ellos sí que logró hacerse con una presea. Ella fue Díaz, que se colgó la medalla de bronce en el skiff femenino, en representación de la selección española.

La malagueña, dos veces campeona mundial en 4 mixto y campeona continental individual en 2022 logró llegar con vida hasta la eliminatoria de semifinales, donde se topó con la austríaca Magdalena Lobnig, favorita al título y quien no dudó en imponer su ley. Ganó a Teresa por 22 segundos de diferencia, con un tiempo de 2:47.82, quedando esta abocada a la final F, o lo que es lo mismo, la pelea por el bronce. No falló aquí la de Málaga capital, que firmó una gran carrera para ganar a la francesa Helene Lefebvre por más de 12 segundos de ventaja (2:41.77).

Quien, sorprendentemente, no logró finalmente un hueco en el podio fue el laureado campeón mundial y europeo Adrián Miramón, que en esta ocasión, al no coronarse en el Nacional, fue seleccionado por España para disputar el doble mixto junto en lugar del skiff. Marchaban a buen ritmo él y Nadia Felipe, ganando sus eliminatorias hasta que, en los cuartos de final, acabaron perdiendo tras cruzar la meta 6.42 segundos más tarde que sus rivales (2:28.12), los portugueses Alfonso Duarte y Patricia Batista (2:21.70), quienes por cierto, acabarían proclamándose campeones de Europa al imponerse en una ajustada final a la dupla alemana de Franz Werner y Sophie Leupold.