Semana crucial para GiantX en League of Legends y Valorant

Marina Rivas Miércoles, 2 de abril 2025, 13:55 Comenta Compartir

El calendario del club malagueño de e-sports GiantX, el más laureado de España, no para. La entidad afronta una semana crucial cara al objetivo ... de alcanzar el 'play-off' de las competiciones europeas de League of Legends y Valorant. Tras un arranque de temporada de primavera algo irregular, ambos equipos buscan reaccionar y recuperar sensaciones en las dos grandes ligas internacionales. Caer en el debut no es el mejor comienzo, pero el margen de crecimiento es alto.

Ni en la League of Legends EMEA Championship (LEC) ni en Valorant Champions Tour (VCT) se produjo el estreno soñado para Giantx, que cayó en ambos debuts. Ahora toca dejar claro que están dispuestos a reponerse con una victoria. La sinergia del grupo aún está en construcción y los cuerpos técnicos trabajan en ajustar conceptos y automatismos para alcanzar victorias. En el LEC, el combinado malagueño no pudo puntuar en las dos primeras jornadas de la temporada de primavera. Las derrotas ante Fnatic y Team Vitality, ambas por 2-0, complican el arranque a los de André Guilhoto. Próximos duelos El próximo lunes, GiantX tendrá una nueva oportunidad de sumar una victoria en el duelo contra Rogue, vital para escalar posiciones. Rogue, al igual que los 'gigantes', tampoco sabe lo que es ganar. Fecha marcada en rojo para conseguir el primer triunfo de primavera. Los encuentros podrán seguirse en los canales oficiales de LEC y en el canal de Th3Antonio. Por su parte, en Valorant, la hoja de ruta fue similar. El debut frente a Team Vitality acabó en derrota por 2-0. Aunque el primer mapa (13-9) fue competido y se escapó en duelos puntuales, el segundo (13-2) lo controló por completo por el rival. Vitality, uno de los mejores equipos de la liga, impuso su ritmo y mostró su candidatura al título ante un bloque lejos de su potencial. El cuerpo técnico, liderado por Pipson, ya estudia ajustes y composiciones alternativas para mejorar el rendimiento. Este jueves, GiantX se enfrenta a Team Heretics, en uno de los duelos más esperados por la histórica rivalidad entre ambos clubes, una 'enemistad' que tuvo su momentos álgidos en Call of Duty y también ha vivido momentos memorables en League of Legends, además de en el 'shooter' de Riot Games. Heretics es uno de los equipos del momento y los gigantes tienen una oportunidad de pegar un puñetazo sobre la mesa para comenzar su escalada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Videojuegos