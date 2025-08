Samuel Molina: «Si hay revancha ante Messaoudi la cojo, pero mi sueño ahora es el título mundial»

El malagueño Samuel 'La Esencia' Molina, que mantuvo la madrugada de ayer su cinturón de campeón de Europa EBU, tras un combate nulo ante el ... belga (de raíces marroquíes) Anass Messsaouidi, se quedó con un regusto amargo del combate estelar en la velada en la Plaza de Toros de La Malagueta. No lo ocultó en una conversación con este periódico horas después. «Tengo un sabor agridulce, un mal sabor de boca», dijo, reconociendo que no estuvo de acuerdo con la puntuación de los tres jueces de la pelea. «Nada más terminar pensaba que había ganado», sostuvo, y de hecho así fueron sus gestos celebrando una victoria que no llegó.

«Todavía no me ha dado tiempo de ver el combate, pero recuerdo cada asalto y los momentos en que me iba ganando en los intermedios, en el segundo, el tercero e incluso el cuarto, y luego empecé a meter otra marcha y él a recular. Dio la sensación de que la victoria la estaba trabajando yo. Me llevaba algún golpe aislado, pero parece que no se ha visto lo que pude haber puntuado», se lamenta después de lo mostrado en el octavo, noveno y décimo 'round'.

«Me esperaba que iba a ser un combate más a la guerra por su parte», reflexionó sobre el alto cariz táctico de la lid. «Lo sorprendí en el inicio, con un uno-dos, porque lo toqué y se dio cuenta de que yo pegaba. Su táctica era venir a por mí, pero siendo retador, tiene que hacer más méritos, y más siendo visitante, pero no dio sensación de ganar».

Ampliar Alejandro Heredia y Samuel Molina, después del combate del domingo. MIGUE FERNÁNDEZ

Con todo, el combate nulo no modifica un ápice sus planes a medio y largo plazo. «Espero, deseo y es mi sueño el título mundial. No sabemos qué puede pasar. A lo mejor una revancha con el mismo rival, pero lo que más deseo es un título mundial», recalcó, y no descarta repetir ante Messaoudi, porque se siente «ganador». «Si hay revancha la cojo. Sé que le voy a ganar, pero si me pone por delante el Mundial...».

¿Cuáles son las opciones de pelear por el cinturón mundial del peso wélter? Lo explicó a SUR el mánager del púgil, Alejandro Heredia, que gestiona sus combates. «Este nulo no cambia nada. Nos beneficia incluso. Queremos avanzar con otra defensa del título europeo. Nos dejan elegir entre los diez primeros (del 'ranking'), o alguien algo inferior que tenga el último combate ganado», explica. Peor sería de haber perdido, pues 'La Esencia' habría cedido el título WBC y el Europeo EBU.

«Es muy probable que haga una pelea por el titulo mundial», adelanta su mánager Alejandro Heredia, que concierta sus combates

«Es muy probable que haga una pelea por el titulo mundial», adelanta Heredia, que confirma que está en disposición de hacerlo. Vaticina incluso que Molina suba al puesto sexto del 'ranking' tras el nulo. Pero ahora se trata de concertar un rival entre los mejores, que esté en disposición de pelear, poder asumir su caché (cuatro o cinco veces más alto que el de un rival en un Europeo, y puede ascender hasta los 200.000 euros) y encontrar sede, que bien podría ser de nuevo local, con una nueva velada en Málaga. Ningún púgil malagueño ha competido hasta ahora por un título mundial. José Luis Heredia, campeón de Europa en los 70, nunca llegó a ello.

«Si hay patrocinadores que quieren apostar por esto...», plantea Alejandro Heredia, bien relacionado con las instituciones. Este periódico pudo conocer que se ha tanteado la disponibilidad del Martín Carpena para un nuevo espectáculo de boxeo en febrero. En la segunda quincena de este mes el Unicaja no competirá al disputar la Copa y haber después una ventana FIBA de selecciones.

Ningún púgil malagueño ha competido hasta ahora por un título mundial en ninguna de los diferentes pesos

Los costes organizativos de una velada son altos (además del caché de púgiles, afrontar el gasto en la logística de un evento que mueve a miles de personas), pero ya ha se han desarrollado dos grandes citas en la ciudad, fuera del gimnasio Saga Heredia: en el Carpena, el pasado 15 de febrero con defensa voluntaria del título europeo ante Sandy Messaoud, y la de la noche del sábado y madrugada de ayer en La Malagueta, con un ascenso creciente en el número de aficionados en las gradas.