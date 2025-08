Samuel Molina: «Luchar en La Malagueta me llena de orgullo; el objetivo es ganar»

Aunque siempre con sus humildes raíces por bandera y con los pies en el suelo, es inevitable que empiece a soñar. Quedan sólo unas horas ... para que el púgil malagueño Samuel Molina salga al ring más emblemático en el que jamás haya peleado. Una icónica Malagueta a la que regresará el boxeo de alto nivel 45 años después del último combate. Ahora llega su turno para brillar en casa, ante su público y frente a más de 5.000 personas que ya han adquirido su entrada para este gran evento.

La plaza de toros de La Malagueta acogerá este sábado, desde las 19.00 horas, una espectacular velada organizada por el reputado club malagueño Saga Heredia y que constará de tres combates 'amateur' y ocho profesionales, siendo dos de ellos a doce asaltos, o lo que es lo mismo, con un cinturón en juego, nada menos que de campeón de Europa EBU y EBU Silver. Y en la cita estrella de esta jornada, a partir de las 23.30 horas, el protagonista tendrá acento malagueño. El vigente campeón continental de peso wélter, Samuel 'La Esencia' Molina, buscará revalidar su título ante un rival inédito y muy peligroso. «Estoy cargado de muchísima energía y con muchísimas ganas. Después de 45 años, retomar el boxeo y de gran nivel aquí en un sitio mítico como es la Plaza de Toros de Málaga, es algo que me llena de orgullo», valoró a SUR el luchador, con los ojos brillosos por la emoción.

Pesaje

Antes de esto, las instalaciones de La Malagueta acogieron este viernes el pesaje de todos los boxeadores, siendo el momento cumbre el 'face to face' del malagueño y su rival belga. Podría palparse en el ambiente la tensión entre ambos, que regalaron al público asistente un vibrante cruce de miradas en el que ya saltaban chispas. Ambos, por supuesto, cumplieron su cometido y cumplieron con el pesaje. Samu marcó 66,3 kilos y su contrincante, 66,2. «La preparación de boxeo y físico ha ido muy bien, como siempre. Ya el tema del pesaje, como cualquier luchador, se pasa un poco mal por el recorte de peso, sobre todo el último día por el tema de los líquidos, pero hemos cumplido con la báscula, estamos muy bien y ya toca hidratarse correctamente», apuntó 'La Esencia'.

Al otro lado del cuadrilátero estará el belga Anass Messaoudi, un rival inédito para el malagueño y que llega en un espectacular estado de forma. Sólo basta decir que se mantiene invicto 17-0, con 11 victorias por K.O. Una auténtica prueba de fuego para Samuel, que aunque nunca ha peleado contra él, no le tiene miedo: «He visto algunos vídeos suyos, se ve que es un buen rival, pero yo me siento muy bien física y psicológicamente y mañana se verá el triunfo», valoró.

El malagueño, de 26 años, no puede esperar a entrar y ojalá salir por la puerta grande de La Malagueta, donde recibirá todo el apoyo de un público siempre rendido a él. Y no, no será un hándicap la presión por luchar en casa: «Se dice rápido 5.000 personas. Tengo muchas ganas de que llegue ya el día y disfrutarlo. Tener aquí a mi gente, mis amigos y familia, para mi no es presión, sino un orgullo, me va a cargar las pilas». Su meta está clara: «El objetivo es ganar, después ya veremos».

Como dato anecdótico y emotivo, cabe señalar que tras el pesaje de ambos, subió a escenario de la sala el reconocido torero malagueño Saúl Jiménez Fortes, quien transmitió todo su apoyo a Samuel cara a este día tan especial y en un escenario que él conoce bien. Como amuleto, el diestro hizo entrega al boxeador de un capote muy especial, con un espectacular bordado de flores, el cual portará Molina en su salida al combate de este sábado.