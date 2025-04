El salto mundial de Martín López, una promesa malagueña del snowboard

Lleva un estilo de vida bastante nómada, viaja por Europa de concentración en concentración pero, eso sí, sin desatender sus obligaciones académicas porque, aunque sus ... aspiraciones son las de un deportista consagrado, aún tiene 14 años. Cuesta creer que de una localidad costera como Marbella salga una de las grandes promesas nacionales del snowboard, pero así es y su nombre es Martín López. Un talentoso y habilidoso 'rider' que se niega a bajarse de los podios nacionales e internacionales.

Martín, de padre argentino y madre madrileña, es cien por cien marbellí. Aunque en su localidad podía encontrar un amplio abanico de actividades deportivas, acabó enamorándose de una disciplina que sólo podía practicar a 215 kilómetros de su casa. Recuerda que se subió a su primera tabla de snowboard con unos 4 años, cuando sus padres decidieron ir a probar esta disciplina un fin de semana en Sierra Nevada. Con el paso del tiempo, subir a la sierra se acabó convirtiendo en la rutina de casi todos los fines de semana, sobre todo a raíz de la evolución que presentó su hijo desde que comenzara a tomar clases junto a una profesora. Con 10 años ya le vieron potencial para participar en Copas de Andalucía y de España. «En los campeonatos de Andalucía siempre estaba entre los tres mejores. En los primeros Nacionales me ponía bastante nervioso y no me salían bien las cosas, pero aprendí a controlar los nervios. El estar bien mentalmente es fundamental para este deporte, hay que saber controlar los nervios», reza el joven 'rider', que atiende a este periódico desde Austria.

Y es que, especialmente desde la pasada temporada, el marbellí ha dado un salto calidad que resulta innegable y que le ha abierto las puertas de numerosas competiciones internacionales. López ya sabe lo que es proclamarse campeón de España de su categoría de edad (sub-15) hasta en dos modalidades distintas: 'snowboard cross' (carreras) y 'slopestyle'. Esta última es su modalidad estrella y la que defiende en cada campeonado, una disciplina de 'freestyle' que consiste en realizar trucos (en módulos con barandillas, y demás elementos) y saltos con piruetas. Es más, en esta modalidad ya compite contra los 'riders' de categoría absoluta e, incluso, en el pasado 2024, se proclamó campeón de España sénior.

Eso sí, consciente de que a nivel internacional aún debe trabajar para plantar cara a los mayores, prefiere seguir su hoja de ruta habitual y saltar junto a los rivales de su edad. No se equivoca en este planteamiento, porque desde luego, está despuntando. En la presente temporada (que ya casi toca a su fin, al ser un deporte de invierno), Martín ha ganado hasta siete campeonatos internacionales sub-15, entre ellos dos pruebas internacionales FIS en Madrid, los campeonatos franceses (se coronó tanto en 'slopestyle' como en 'big air', un tipo de salto acrobático), y las joyas de su corona, dos pruebas del World Rookie Tour, una de ellas en Font Romeu y la otra, hace sólo unos días, en Austria. «Mi competición más 'top' hasta ahora fue el del otro dí, las finales del World Rookie Tour, que es un Mundial para los niños de mi edad y había un nivel muy bueno. Esta competición es la mejor para nuestra categoría y fue increíble ganarla», reconoce el malagueño, todavía ilusionado. Sin duda, una temporada para enmarcar la de este joven 'rider', eso sí, no exenta de esfuerzos físicos y personales.

Especialmente desde el pasado curso, la vida de Martín experimentó un gran cambio y ya apenas puede pasar tiempo con su familia o amigos, o al menos, no tanto como le gustaría, pero reconoce que el objetivo que persigue hará que todo merezca la pena. «Empecé a ir al extranjero para hacer entrenos y pretemporada, buscando ir a sitios como Los Alpes, donde sí hubiera hielo cuando en España no había. Fue en la estación de Font Romeu el invierno pasado cuando un equipo francés de jóvenes 'riders' (llamado Familha) se fijó en mi y me contactó», relata. Sus primeras concentraciones fueron con su primer equipo, el Snowters de Sierra Nevada, o bien con la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, y ahora, viaja junto a este combinado francés de promesas.

Austria, Francia, Suecia, Italia… Su vida gira en torno a la nieve, con el sobreesfuerzo añadido de que no recibe ayudas por parte de su federación nacional, sólo cuenta con una beca de la Diputación de Málaga y los patrocinios de dos reconocidas marcas del sector: Salomon y Oneil Europa. En cuanto al resto, son sus padres los que avalan económicamente su trayectoria, a base de trabajo.

Si ya es curioso su estilo de viaja viajero a sus 14 años, más aún lo es el ámbito académico, porque compagina sus estudios de 3º de la ESO entre dos institutos. Él mismo lo relata: «Cuando estoy en pretemporada y me salto alguna semana, mi instituto de Marbella me lo permite al ser bueno académicamente y tener el reconocimiento de Deportista de Alto Rendimiento, pero cuando estoy un trimestre fuera por las competiciones me cambio de instituto a uno de Cataluña y luego vuelvo al mío habitual. Es un poco lío, además porque tuve que aprender catalán, pero no lo llevo mal», cuenta en tono jocoso. Ya se ha acostumbrado a su peculiar normalidad, y de momento, aprueba todo con muy buena nota. Sabe que, aunque su carrera deportiva es prometedora, no puede abandonar los estudios. Es más, en el futuro quiere cursar una carrera de la rama de Económicas mientras cumple son sus metas deportivas.

«Sé que aún soy demasiado pequeño para poder competir contra los grandes, pero de momento estoy bastante contento con lo que estoy consiguiendo en mi categoría. Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos algún día y también al circuito de Copas del Mundo absoluto», afirma Martín, optimista y enfocado. No son muchos los 'riders' andaluces que llegan a lo más alto y desde luego, la progresión de este joven marbellí invita a soñar con un gran futuro.

Por el momento, la máxima referencia de la provincia sigue siendo el mijeño Regino Hernádez, también forjado en las pistas de Sierra Nevada, medallista en las Copas del Mundo de 'snowboard cross' y que en Pyeongchang (Corea del Sur) 2018, se convirtió en el tercer medallista español de todos los tiempos en lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de invierno (bronce). A día de hoy, está retirado. ¿Será Martín el próximo malagueño en alcanzar la élite internacional? Por el momento, le toca seguir trabajando mucho y creciendo.