ÓSCAR RODRÍGUEZ
Rugby

El Rugby Málaga comienza una nueva etapa en otra categoría

El conjunto de la capital se vio obligado a descender a la tercera división por una reestructuración nacional y comienza la temporada este sábado, en casa

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:58

Comienza una nueva etapa para el Club de Rugby Málaga, una era distinta pero igualmente ilusionante marcada por los cambios tanto a nivel estructural como ... en su plantilla. El equipo masculino, liderado por Juan Alfredo Cerván da inicio este sábado, a las 13.45 horas, a una nueva temporada en la División de Honor B masculina. Lo hará recibiendo en el estadio Ciudad de Málaga al Club Arquitectura de Madrid. La principal novedad reside en que la que hasta la pasada campaña era la segunda categoría nacional del rugby, acaba de pasar a ser la tercera.

