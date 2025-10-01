El Rugby Málaga comienza una nueva etapa en otra categoría

Comienza una nueva etapa para el Club de Rugby Málaga, una era distinta pero igualmente ilusionante marcada por los cambios tanto a nivel estructural como ... en su plantilla. El equipo masculino, liderado por Juan Alfredo Cerván da inicio este sábado, a las 13.45 horas, a una nueva temporada en la División de Honor B masculina. Lo hará recibiendo en el estadio Ciudad de Málaga al Club Arquitectura de Madrid. La principal novedad reside en que la que hasta la pasada campaña era la segunda categoría nacional del rugby, acaba de pasar a ser la tercera.

La entidad malagueña, al igual que otra veintena de equipos de todo el país, ha sufrido un varapalo al verse afectado por una nueva reestructuración de la Federación Española. Esta ha creado una nueva segunda división, ahora llamada División de Honor Élite, más selecta y con un grupo único al igual que la División de Honor, por lo que, pese a que el Rugby Málaga logró la permanencia la pasada campaña, se ha visto abocado a descender una categoría en los despachos. Ahora la División de Honor B es la tercera. Además, el ente nacional también ha obligado a los equipos a contar con un conjunto filial sub-23, algo que en este caso no ha sido problema al contar el club de la capital costasoleña con una amplia y talentosa cantera.

Una cantera de la que sacarán mucho partido este año, porque casi la totalidad del equipo se ha visto renovado y rejuvenecido, tanto por la marcha de algunos deportistas como por la apuesta del club por dar cabida a los jóvenes de la casa. Y es por ello, por la cantidad de cambios que han tenido que afrontar, que la entidad, tal y como reza su presidente, José María Maestro, no quiere imponer mayor presión a los jugadores esta campaña.

Así las cosas, el reto será salvar los muebles y trabajar para construír un equipo sólido con la base local cara a un salto de calidad en el futuro: «Deportivamente, este año no tenemos más pretensión que la de mantener la categoría. Nos vamos a centrar en hacernos fuertes con los jugadores de la casa para, en el futuro, ganarnos nuestro hueco en la División de Honor Élite cuando podamos, y que nuestro segundo equipo llegue a Nacional».