El Ciudad Redonda recurrirá la decisión de la RFEF de otorgarle el ascenso a Primera al Alzira

La semana comienza con una noticia decepcionante para el deporte malagueño, en este caso, para el Málaga Ciudad Redonda. Antes incluso de hacerse oficial la ... desaparición de la sección de fútbol-sala del Betis y por lo tanto, su renuncia a disputar la Primera División la próxima temporada, el club malagueño ya negociaba con el club bético y con la Real Federación Española de Fútbol la posibilidad de que el cuadro de Tete adquiriese esa plaza libre en la élite.

Sin embargo, era a inicios de la presente semena cuando se conocería la resolución de la RFEF, dado que el Ciudad Redonda no era el único club que pujaba por ese hueco en Primera, también lo hacía el Alzira, subcampeón de la liga regular. Y no se ha hecho de rogar el ente nacional, porque este mismo lunes ha anunciado a qué club le corresponde ese derecho de ascenso. Tristemente para los malagueños, esta plaza se le ha concedido al Alzira.

Así lo relata la RFEF en su resolución sobre esa asignación de derecho de ascenso. En primer lugar, alega que esta decisión se rige por la circular nº 10 de la temporada 2022-23, en la que se detalla que «cuando el equipo renuncia a consumar el ascenso, el mejor derecho deportivo le corresponderá al siguiente mejor clasificado de esa misma categoría y grupo por el orden de los que no ascendieron». Así, la Federación entiende que el derecho de ascenso le corresponde al subcampeón de la liga regular, el Alzira, y no al Ciudad Redonda, que luchaba por esta plaza en Primera basándose en que fue subcampeón de los 'play-off' de ascenso y de hecho, habiendo ganado al conjunto valenciano en las semifinales.

Sobre esta suposición del club malagueño, la RFEF indica que no es correcto, si no que se tiene en cuenta el orden en el que se finalizó la liga regular, y no los 'play-off', puntualizando que el derecho de ascenso se traslada al siguiente equipo en función de cómo obtuvo este su ascenso. Es decir, en este caso concreto, el Betis subió como campeón de liga regular, por lo que su plaza se le concede al siguiente de esta fase. Es más, si el Alzira renunciase a esta plaza, el derecho a subir recaería en el siguiente de la fase regular, que tampoco sería el Ciudad Redonda, dado que acabó quinto.

Por su parte, como ha podido saber este periódico, el Málaga Ciudad Redonda recurrirá la decisión de la RFEF (hay un plazo de 48 horas para ello). El presidente de la entidad, José Carlos Rodríguez, explica que agotarán todos sus cartuchos por intentar obtener esa plaza en Primera, y que en caso contrario, prepararán un buen proyecto en Segunda para intentar pelear por el ascenso directo la próxima temporada, desde la cancha.